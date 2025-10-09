scorecardresearch
 

Feedback

अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा, 5 की मौत, मलबे में कई के दबे होने की आशंका

अयोध्या के ग्रामीण इलाके पूराकलंदर में घर के गिरने की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. घटना पगला भारी गांव में हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से मका ढहा (Photo: Screengrab)
अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से मका ढहा (Photo: Screengrab)

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में एक घर धमाके के साथ गिर गया. इस घटना में अबतक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. अभी भी और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.  घटना के तुरंत बाद उच्च अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई. घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. ऐसा बताया जा रहा है कि गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ.

अयोध्या के CO देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ. अब तक इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और दुकानों में भी नुकसान हुआ. रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है. प्रशासन ने हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है.

घटना ने इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है. सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं और मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

राम मंदिर में पूजा करते सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo : ITG)
अयोध्या में चार प्रमुख द्वारों के नाम बदले, रामनगरी के लिए सीएम योगी का नया प्लान  
अयोध्या के आसमान में दिखेगी रामलीला. (Photo: ITG)
आसमान में दिखेगी रामलीला, अयोध्या में होने जा रहा अनोखा प्रयोग 
Preparations for Deepotsav in Ayodhya are in full swing (Photo- ITG)
अयोध्या में राम की पैड़ी पर बन रहे 6 विशालकाय दीपक, इस बार का दीपोत्सव होगा और खास 
The city of Ayodhya lit up with 28 lakh lamps
दीपोत्सव में बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड: अयोध्या में जगमगाएंगे 26 लाख दीये, 2100 भक्त करेंगे महाआरती 
राम की अयोध्या वापसी या कृष्ण की विजय, उत्तर से दक्षिण तक...कैसे मनाते हैं दिवाली 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement