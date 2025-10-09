अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा, 5 की मौत, मलबे में कई के दबे होने की आशंका

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में एक घर धमाके के साथ गिर गया. इस घटना में अबतक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. अभी भी और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के तुरंत बाद उच्च अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई. घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. ऐसा बताया जा रहा है कि गैस लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ.

अयोध्या के CO देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ. अब तक इस घटना में कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और दुकानों में भी नुकसान हुआ. रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है. प्रशासन ने हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है.

घटना ने इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है. सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं और मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है.

