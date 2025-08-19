अयोध्या: सरयू में मोटर बोट का इंजन हुआ खराब, पानी की धार में 7 KM तक बहती चली गई नाव, देर रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन

अयोध्या में सरयू नदी की बीच धार में उत्तर प्रदेश टूरिज्म की एक मोटर बोट अचानक खराब हो गई. जिसके बाद बोट करीब 7 किलोमीटर तक वह पानी की धारा में बहती चली गई. इस बोट में बिहार, कोलकाता और आज़मगढ़ से आए 6 लोग सवार थे. गनीमत रही कि समय रहते SDRF और जल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

कैसे हुआ हादसा?

रविवार शाम करीब 5 बजे सरयू नदी के बीच में बोट का इंजन अचानक बंद हो गया. चालक रामबाबू ठाकुर (मुजफ्फरपुर, बिहार) ने घंटों मरम्मत की कोशिश की, लेकिन बोट धारा के साथ बहकर बालू घाट चौकी, दर्शन नगर क्षेत्र तक पहुंच गई. देर रात करीब 11 बजे चालक ने नया घाट चौकी और अधिकारियों को सूचना दी. देखें वीडियो-

आधी रात में चला रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया. सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी अनुराग पाठक, जल पुलिस प्रभारी रुबे प्रताप मौर्य, कांस्टेबल नित्यानंद यादव और SDRF प्रभारी अनुराग सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. महज़ एक घंटे के भीतर, रात 12 बजे तक, सभी 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और उन्हें सकुशल नया घाट लाया गया.

बोट में सवार थे ये लोग-

रामबाबू ठाकुर – मुजफ्फरपुर, बिहार

सुजीत सिंह – बिहार

अतुल राव – आज़मगढ़

गोपाल – कोलकाता

संदीपन बरई – बंगांव

शिवरत्न फाइन – बंगांव

आपको बता दें कि ये सभी उत्तर प्रदेश टूरिज्म में मोटर बोट संचालन और मरम्मत का काम करते हैं. गहरी धारा में बोट फंसने की खबर से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में हड़कंप मच गया था. लेकिन SDRF और जल पुलिस की तत्परता ने राहत की सांस दिला दी. अधिकारी भी मान रहे हैं कि अगर रेस्क्यू में देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल, सभी बोट सवार सुरक्षित हैं.

