मेरठ: फौजी से मारपीट के बाद हुआ एक्शन तो बदला टोल प्लाजा कर्मियों का रवैया, अब सेना के जवानों को कर रहे सैल्यूट, देखें VIDEO

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित भुनी टोल प्लाजा पर 17 अगस्त को एक सेना के जवान के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अब टोल प्लाजा कर्मचार का रवैया बदला नजर आ रहा है. इस घटना के बाद NHAI और पुलिस की सख्त कार्रवाई का असर अब मेरठ के कई टोल प्लाजा पर साफ दिख रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें टोलकर्मी अब सेना के वाहनों को सम्मान देते और सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं.

काशी टोल प्लाजा पर फौजी को मिला सम्मान

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर स्थित काशी टोल प्लाजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में टोलकर्मी सेना की एक गाड़ी को न सिर्फ सैल्यूट कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पानी भी पिलाते दिख रहे हैं. यह वीडियो दर्शाता है कि फौजी से मारपीट की घटना के बाद हुई कार्रवाई का टोलकर्मियों पर गहरा असर पड़ा है.

क्या था मामला?

दरअसल, 17 अगस्त की रात को भुनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ टोलकर्मियों ने मारपीट की थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि स्थानीय ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 टोलकर्मियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.

NHAI ने भी की सख्त कार्रवाई

इस घटना के बाद NHAI ने भी टोल प्लाजा पर कड़ी कार्रवाई की. टोल प्लाजा पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और टोल कंपनी का अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई. साथ ही, NHAI ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में इस कंपनी को किसी भी टोल प्लाजा का काम नहीं दिया जाएगा.

पुलिस और NHAI की इस कार्रवाई के बाद से टोलकर्मियों में भय का माहौल है और वे अब सेना के जवानों और अन्य लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते दिख रहे हैं. उधर, घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम समेत अन्य लोगों ने कपिल से अस्पताल जाकर मुलाकात की है.

