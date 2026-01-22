'मेरे और प्रतीक को अलग करने की साजिश रचने वालों की हो गई पहचान...' तलाक वाली पोस्ट पर बोलीं अपर्णा यादव

पति प्रतीक यादव की तलाक से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आईं अपर्णा यादव ने पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है. आज तक से खास बातचीत में उन्होंने न सिर्फ अपने वैवाहिक रिश्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उनके निजी जीवन को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. अपर्णा यादव का कहना है कि उनके और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक है और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं.

अपर्णा यादव का कहना है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहें. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़े और उन्हें सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के कारण हैं. उनका कहना था कि लगातार सक्रिय रहने और अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़े होने की वजह से वे कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हैं. अपर्णा यादव ने कहा कि जब आप किसी के दबाव में नहीं आते, तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है. यह तरीका नया नहीं है.

जल्द सामने आएंगे साजिश करने वाले चेहरे

अपर्णा यादव ने यह भी दावा किया कि जो लोग इस पूरे विवाद के पीछे हैं, उनकी पहचान हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सही समय आने पर उन लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाएगा. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ थे कि मामला सिर्फ निजी नहीं, बल्कि योजनाबद्ध है. उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह के डर या दबाव में आने वाली नहीं हैं. मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं. जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी अफवाहों से मुझे कमजोर किया जा सकता है, वे गलतफहमी में हैं.

केजीएमयू धर्मांतरण मामला और बढ़ी सक्रियता

बातचीत के दौरान अपर्णा यादव ने केजीएमयू धर्मांतरण मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उस केस में पीड़िता की पैरवी करने के बाद ही महिला आयोग में उनके साथ बयान दर्ज कराया गया था. अपर्णा यादव का कहना है कि इस मामले में उनकी भूमिका के बाद ही कुछ ताकतें उनके खिलाफ सक्रिय हो गईं. इसके अलावा, मुंबई चुनावों में उनकी सक्रिय भागीदारी और पार्टी की बड़ी जीत के बाद भी विरोधियों की नाराजगी बढ़ी. अपर्णा यादव का मानना है कि राजनीतिक रूप से प्रभावी होने के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहना कई लोगों को असहज करता है.

पति की पोस्ट से मचा था बवाल

पूरा विवाद उस वक्त सामने आया, जब अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की. इस पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से अलग होने और जल्द तलाक देने की बात कही थी. उन्होंने अपर्णा पर परिवार तोड़ने और सिर्फ प्रसिद्धि व प्रभाव हासिल करने का आरोप लगाया था. प्रतीक यादव ने पोस्ट में लिखा था कि उनकी मानसिक स्थिति बेहद खराब है और अपर्णा यादव को इसकी कोई चिंता नहीं है. पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा काफी तीखी थी, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में यह पोस्ट राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गई.

