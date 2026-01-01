scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AMU कैंपस में टीचर की हत्या का खुलासा, साजिश, शूटर और मास्टरमाइंड की पूरी कहानी सामने आई

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में एक आरोपी सलमान कुरेशी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार शूटर स्कूटी से आए थे और वारदात के बाद दिल्ली फरार हो गए. मुख्य साजिशकर्ता की तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड जुबेर है.

Advertisement
X
पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( Aligarh Muslim University ) परिसर में कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि गोली मारने वाले शूटर और अन्य साजिशकर्ताओं की तलाश जारी है.

राव दानिश की 24 दिसंबर की रात उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह एएमयू कैंपस में लाइब्रेरी कैंटीन के पास टहल रहे थे. इसी दौरान दो अज्ञात नकाबपोश बदमाश स्कूटी से आए और दानिश के सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

स्कूटी से आए नकाबपोश शूटरों ने की थी हत्या

सम्बंधित ख़बरें

दानिश राव की हत्या का सीसीटीवी फुटेज वायरल (Photo: Screengrab)
जमीन पर गिराया, मारी छह गोलियां... AMU में टीचर दानिश राव की हत्या का Video
Teacher Danish Rao was murdered on the Aligarh Muslim University campus. (Photo - ITG)
'दानिश भाई अब तो पहचान लोगे' कहते हुए AMU टीचर को गोलियों से भून डाला
AMU Murder
AMU कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या
police at crime scene
AMU कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप
डॉग बाइट के बाद कुत्ते की तरह काटने दौड़ा युवक

दानिश साल 2015 से एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. वो विश्वविद्यालय के हॉर्स राइडिंग क्लब के कप्तान भी रह चुके थे. उनकी हत्या से पूरे विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोश और शोक का माहौल फैल गया था.

इस मामले का खुलासा करते हुए अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि घटना के बाद कई पुलिस टीमों को लगाया गया था. जांच के दौरान दानिश के पुराने विवाद, सोशल मीडिया अकाउंट और कैंपस के सभी प्रवेश और निकास मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में एक स्कूटी नजर आई, जिस पर सवार दो युवक वारदात के बाद भागते दिखाई दिए.

Advertisement

एक आरोपी गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता फरार

जांच में एक सोशल मीडिया अकाउंट से अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने सलमान कुरेशी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया. कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से सामने आया कि 23 दिसंबर की रात शूटर यासीन और फराह खान सलमान के घर आए थे और पूरी रात वहीं रुके थे. अगले दिन सलमान ने इन्हें अपनी कार से घटनास्थल के पास छोड़ा, जिसके बाद दोनों स्कूटी से यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुए और हत्या को अंजाम दिया.

वारदात के बाद शूटर स्कूटी से फरार हुए और बाद में सलमान ने उन्हें अपनी कार से दिल्ली छोड़ दिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को गभाना प्लाजा के पास खाई से बरामद कर लिया है. साथ ही शूटरों को भगाने में इस्तेमाल की गई फोर व्हीलर भी जब्त कर ली गई है. पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता जुबेर है, जिसकी तलाश की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement