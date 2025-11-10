scorecardresearch
 

UP: सुहागरात से कुछ घंटे पहले हुई दूल्हे की मौत, अधूरा रह गया ये सपना

अमरोहा में शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हे के सीने में तेज दर्द होने लगा. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से मोहल्ले के लोग भी दुखी हो गए.

पत्नी के साथ परवेज आलम उर्फ गुड्ड. (File Photo: Bs arya/ITG)
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक व्यक्ति की सुहागरात से कुछ घंटे पहले ही मौत हो गई. बताया जाता है कि शनिवार की रात निकाह के बाद रस्में घर में होनी थी. सुबह करीब 4 बजे दूल्हे के सीने में तेज दर्द हुआ तो घरवाले उसे अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूल्हे के मौत की खबर से दुल्हन बदहवास हो गई. 

माता-पिता की पहले ही हो चुकी है मौत

जानकारी के अनुसार अमरोहा के मोहल्ला नौगजा में परवेज आलम उर्फ गुड्ड (42) रहते थे. उनके साथ 2 भाई पप्पू और मरहूम असलम भी उसी घर में रहते हैं. परवेज के माता- पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. परवेज उर्फ गुड्डू की जामा मस्जिद रोड पर किताबों की दुकान हैं.

यह भी पढ़ें: 'सुहागरात पर देर रात तक तो वो सिर्फ मुझसे बातें करते रहे..' 75 साल के दूल्हे की मौत की कहानी पत्नी की जुबानी

दोंनो भाई उसी दुकान पर बैठते हैं. माता-पिता की मौत के चलते परवेज की शादी में भी देरी हुई. परवेज की शादी दरबार के रहने वाले मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी सायमा कादरी (33) से हुई थी. शनिवार शाम 6 बजे परवेज अपने घर से बारात लेकर मोहल्ला, नल नई बस्ती के नायाब बैंक्वेट हॉल पहुंचे. इसी बैंक्वेट हॉल में रविवार को परवेज और सायमा का वलीमा (रिसेप्शन) भी था.

सुबह 4 बजे सीने में दर्द के बाद कराया गया था भर्ती

बैंक्वेट हॉल में खाना-पानी हुआ फिर काजी ने परवेज और सायमा का निकाह पढ़ा. इसके बाद रात करीब 1 बजे परवेज दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले गए. घर में निकाह के बाद की रस्में होने लगीं. रिश्तेदार और परिवार वाले भी काफी खुश थे. सभी हंसी-मजाक कर रहे थे. तभी सुबह करीब 4 बजे रस्मों के बीच परवेज को सीने में दर्द और घबराहट महसूस हुई.

जिसके बाद घरवाले तुरंत परवेज को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने परवेज की जांच की और मृत घोषित कर दिया. ये खबर सुनते ही दुल्हन बदहवास हो गई. परवेज की मौत से परिवार और मोहल्ले में कोहराम मच गया. वहीं, परवेज की मौत से साथ जीने-मरने का सपना टूट अधूरा रह गया.

