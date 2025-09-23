scorecardresearch
 

अमरोहा: केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से हड़कंप, सांस लेने में तकलीफ के बाद घरों से बाहर निकले लोग, बुलाई गई NDRF

अमरोहा जिले के गजरौला में पेस्टीसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में कल रात गैस लीक हो गई. इस घटना से पूरे गजरौला में धुआं फैल गया. लोगों की आंखों में जलन होने लग. सांस लेना मुश्किल हो गया. हालत देख प्रशासन ने NDRF को सूचना दी.

अमरोहा में गैस रिसाव से सड़कों पर निकले लोग (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोमवार देर रात दहशत फैल गई. यहां एक एग्रो केमिकल फैक्ट्री से अचानक धुएं का रिसाव होने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगी. लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. स्थिति बेकाबू होते देख जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया. 

दरअसल, पूरा मामला अमरोहा जिले के गजरौला में स्थित वेस्ट स्कोप साइंस फैक्ट्री का है जहां से धुएं का रिसाव हुआ. यह घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे हुई. इस रिसाव के कारण आसपास के आवासीय इलाकों में लोगों को घुटन और आंखों में जलन की समस्या होने लगी, जिससे वे दहशत में आ गए. 

धुएं का रिसाव फैक्ट्री के वेयरहाउस से हुआ, जहां रॉ मैटेरियल रखा था. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासनिक और फायर सर्विस की टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. 

इस घटना पर अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने तुरंत कार्रवाई की. एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि यह धुआं आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है. कंपनी की सेफ्टी टीम भी धुएं को नियंत्रित करने का काम कर रही है. मौके पर पुलिस, प्रशासन और मेडिकल टीम मौजूद है. 

एसपी ने कहा कि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, उन्हें मेडिकल सहायता दी जा रही है. उन्होंने लोगों से घबराने से मना किया और कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. फिलहाल, टीम लगातार मौके पर काम कर रही है और जल्द ही स्थिति को पूरी तरह से सामान्य कर लिया जाएगा. हालांकि, स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
