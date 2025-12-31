scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धुरंधर फिल्म के वायरल गाने पर बुर्का पहनकर लड़कों ने स्कूल कार्निवल में किया डांस, प्रिंसिपल ने मांगी माफी

अमरोहा के मेस्को पब्लिक स्कूल में कार्निवल के दौरान बुर्का पहनकर धुरंधर फिल्म के गाने पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की. मामला बढ़ने पर स्कूल प्रशासन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया.

Advertisement
X
स्कूल कार्निवाल के दौरान बुर्का पहनकर लड़कों ने डांस किया (Photo: Screengrab)
स्कूल कार्निवाल के दौरान बुर्का पहनकर लड़कों ने डांस किया (Photo: Screengrab)

यूपी के अमरोहा में एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. यह वीडियो मेस्को पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां आयोजित कार्निवल के दौरान कुछ छात्रों ने फिल्म धुरंधर के एक वायरल गाने पर बुर्का पहनकर डांस किया. इस दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग तालियां बजाते रहे.

जानकारी के अनुसार, अमरोहा के धनौरा मार्ग पर स्थित मेस्को पब्लिक स्कूल में सोमवार को कार्निवल उत्सव का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं. इन्हीं में से एक प्रस्तुति के दौरान कुछ छात्रों ने बुर्का पहनकर धुरंधर फिल्म के वायरल गाने पर डांस किया. कार्यक्रम के दौरान उस समय इसे सामान्य प्रस्तुति के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल पहले भी कई कारणों से चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ने के कारण ज्यादा गंभीर माना जा रहा है.

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने इस कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि अगर किसी स्कूल में, वह भी मुस्लिम पृष्ठभूमि वाले संस्थान में, बुर्के को मजाक या मनोरंजन के रूप में पेश किया जाएगा, तो समाज में गलत संदेश जाएगा. कुछ लोगों ने इसे धार्मिक प्रतीकों के साथ असंवेदनशील व्यवहार बताया, जबकि कुछ ने स्कूल प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

AIIMS Case से चेतावनी, Junk Food बन रहा Silent Killer
Fake rape case extortion gang busted by Amroha Police
रेप केस की धमकी, लाखों की वसूली और चार गिरफ्तार... दारोगा की साजिश का ऐसे हुआ खुलासा
Nexus trapped in fake rape case by UP Amroha police
अमरोहा में फर्जी रेप केस गिरोह का पर्दाफाश
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
खाकी की आड़ में वसूली गैंग! फर्जी बलात्कार केस की धमकी देकर लाखों ऐंठे, 4 गिरफ्तार
अमरोहा में सचिन-सीमा जैसी लव स्टोरी
Advertisement

कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों पर पहले से ही सख्त दिशा-निर्देश होने चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय या वर्ग की भावनाएं आहत न हों. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि कार्यक्रम की अनुमति और निगरानी किस स्तर पर की गई थी और यह प्रस्तुति आधिकारिक कार्यक्रम सूची में कैसे शामिल हुई.

स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी 

विवाद बढ़ने के बाद मेस्को पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. प्रिंसिपल द्वारा जारी लिखित बयान में कहा गया है कि 29 दिसंबर 2025 को आयोजित कार्निवल के समापन के दौरान जो घटना हुई, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घटना पूरी तरह अनजाने में हुई और कुछ लोगों द्वारा केवल दर्शकों को हंसाने के उद्देश्य से गलत आकलन किया गया. स्कूल का मानना है कि इस तरह का आचरण किसी भी स्थिति में शैक्षणिक वातावरण के अनुरूप नहीं है और यह मेस्को पब्लिक स्कूल के मूल्यों, अनुशासन और संस्कारों को प्रतिबिंबित नहीं करता.

Advertisement

उकसावे की आशंका से भी इनकार नहीं

प्रिंसिपल ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कृत्य किसी के कहने या उकसावे में आकर जानबूझकर किया गया हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय की आधिकारिक कार्यक्रम सूची में इस प्रकार की कोई भी प्रस्तुति शामिल नहीं थी. स्कूल प्रशासन ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि यदि इस कार्यक्रम से किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसके लिए विद्यालय हृदय से क्षमा याचना करता है. स्कूल प्रबंधन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक और ठोस कदम उठाए जाएंगे. कार्यक्रमों की पूर्व समीक्षा, निगरानी और छात्रों को संवेदनशील विषयों के प्रति जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. प्रधानाध्यापिका ने कहा कि मेस्को पब्लिक स्कूल हमेशा से नैतिक मूल्यों, अनुशासन और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता रहा है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement