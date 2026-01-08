scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: भांजी के घर आए मामा का मिला सिर कटा शव, हत्या की खौफनाक वारदात

अमेठी के जायस थाना क्षेत्र में भांजी के घर आए मामा का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान प्रतापगढ़ निवासी विजय सिंह के रूप में हुई है. पुलिस को अब तक शव का सिर नहीं मिल सका है. एसपी ने मौके का निरीक्षण कर जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं. शव का सिर ढूंढने के लिए आसपास के इलाके में भी पुलिस सर्च अभियान चला रही है.

Advertisement
X
सिर कटी लाश मिलने से मची सनसनी (Photo: Screengrab)
सिर कटी लाश मिलने से मची सनसनी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के अमेठी में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. जायस थाना क्षेत्र के मौजमगंज इलाके में नहर के पास एक व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान प्रतापगढ़ निवासी 50 साल के विजय सिंह के रूप में हुई है, जो अपनी भांजी के घर आए हुए थे. पुलिस के मुताबिक, अज्ञात बदमाशों ने उनकी निर्मम हत्या कर सिर को घटनास्थल से गायब कर दिया.

भांजी के घर आए मामा की नृशंस हत्या

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और इलाके को सील कर दिया. शव की हालत इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. सिर न होने के कारण शुरुआती तौर पर पहचान में दिक्कत आई, लेकिन तलाशी के दौरान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उनकी पहचान की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Jagdishpur MLA Suresh Pasi (Photo - Screengrab)
'नहीं चाहिए मुस्लिम वोट', अमेठी में बोले BJP विधायक, वीडियो वायरल
factory producing counterfeit fertilizers and medicines busted in Amethi (Photo: ITG)
अमेठी: कांग्रेस नेता के स्कूल में चल रही थी नकली खाद-दवा की फैक्ट्री, छापेमारी में भंडाफोड़
अमेठी में मकान गिराने के दौरान हादसा, मलबे में दबकर मजदूर की मौत
पत्नी जेवरात लेकर प्रेमी संग फरार
तीन महीने का इंस्टाग्राम इश्क भारी पड़ा सात फेरे पर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
इंस्टाग्राम इश्क! एक बच्चे की मां पति को छोड़ प्रेमी संग फरार, थाने में भी नहीं बदला फैसला

पुलिस के अनुसार, मृतक विजय सिंह प्रतापगढ़ जिले के सरसठ चौक के निवासी थे. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

नहर के पास मिली लाश

Advertisement

घटना की गंभीरता को देखते हुए अमेठी की एसपी अपरणा रजत कौशिक भी घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने मौके का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस को साक्ष्य सुरक्षित रखने, आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाने और सिर की बरामदगी के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए. पुलिस ने नहर और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन खबर लिखे जाने तक शव का सिर बरामद नहीं हो सका था.

इस पूरे मामले पर एसएसपी ग्यानेंद्र कुमार ने बताया कि जायस थाना को सुबह सूचना मिली थी कि नहर के पास एक शव पड़ा हुआ है. जांच के बाद उसकी पहचान प्रतापगढ़ के व्यक्ति के रूप में हुई. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement