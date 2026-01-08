UP: भांजी के घर आए मामा का मिला सिर कटा शव, हत्या की खौफनाक वारदात

उत्तर प्रदेश के अमेठी में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. जायस थाना क्षेत्र के मौजमगंज इलाके में नहर के पास एक व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान प्रतापगढ़ निवासी 50 साल के विजय सिंह के रूप में हुई है, जो अपनी भांजी के घर आए हुए थे. पुलिस के मुताबिक, अज्ञात बदमाशों ने उनकी निर्मम हत्या कर सिर को घटनास्थल से गायब कर दिया.

भांजी के घर आए मामा की नृशंस हत्या

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और इलाके को सील कर दिया. शव की हालत इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. सिर न होने के कारण शुरुआती तौर पर पहचान में दिक्कत आई, लेकिन तलाशी के दौरान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उनकी पहचान की गई.

पुलिस के अनुसार, मृतक विजय सिंह प्रतापगढ़ जिले के सरसठ चौक के निवासी थे. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

नहर के पास मिली लाश

घटना की गंभीरता को देखते हुए अमेठी की एसपी अपरणा रजत कौशिक भी घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने मौके का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस को साक्ष्य सुरक्षित रखने, आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाने और सिर की बरामदगी के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए. पुलिस ने नहर और आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की, लेकिन खबर लिखे जाने तक शव का सिर बरामद नहीं हो सका था.

इस पूरे मामले पर एसएसपी ग्यानेंद्र कुमार ने बताया कि जायस थाना को सुबह सूचना मिली थी कि नहर के पास एक शव पड़ा हुआ है. जांच के बाद उसकी पहचान प्रतापगढ़ के व्यक्ति के रूप में हुई. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.



