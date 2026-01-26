scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेठी: छात्रा का मोबाइल हैक कर पैसे की डिमांड, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी

अमेठी की एक छात्रा ऑनलाइन स्कैम और साइबर ब्लैकमेलिंग की शिकार हुई है. अज्ञात हैकरों ने उसका मोबाइल हैक कर पहले 1200 रुपये भेजे, फिर दो हजार रुपए वापस लेने के लिए कहा. इसके बाद छात्रा की अश्लील फोटो बनाकर परिजनों को भेजने और पैसे की डिमांड करने की धमकी दी जा रही है. छात्रा पर लगातार गाली-गलौज की जा रही है. साइबर सेल ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मोबाइल हैकिंग सहित पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है.

Advertisement
X
छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है. (Photo: ITG)
छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है. (Photo: ITG)

उत्तरप्रदेश के जनपद अमेठी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ऑनलाइन स्कैम और साइबर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई. साइबर हैकरों ने छात्रा का मोबाइल हैक कर पहले उसके मोबाइल पर पैसा भेज दिया, फिर उसकी अश्लील फोटो उसके परिजनों को भेजकर धमकी देते हुए पैसे की डिमांड की जा रही है, वही छात्रा ने साइबर सेल में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.

छात्रा ने बताई पूरी कहानी?
पूरा मामला जनपद के अमेठी कोतवाली के भीमी गांव का है, जहां की रहने वाली छात्रा लखनऊ में रहकर पढ़ाई करने के साथ ही नौकरी के लिए तैयारी करती है, कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर किसी अंजान नंबर से फोन पर 1200 रुपये भेजे गए, जिसके बाद अनजान नंबर से फोन करके छात्रा से दो हजार रुपए वापस करने के लिए कहा गया, जिसके बाद छात्रा ने उसको पैसा वापस कर दिया.

वही इसके बाद लगातार अलग अलग नंबर से फोन करके छात्रा से उसकी अश्लील फोटो, उसके परिजन को भेजकर पैसा मांगने की धमकी दी जा रही है, जिससे छात्रा का रो रोकर बुरा हाल है. छात्रा से कभी दो हजार तो कभी पांच हजार की मांग की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
शकील अहमद ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप (Photo: PTI)
'वो डरपोक, तानाशाह और इनसिक्योर...', राहुल पर पूर्व कांग्रेसी नेता ने निकाली भड़ास
फाटक बंद कर उसे खोलना भूला नशे में धुत गेटमैन
Video of drunken gateman goes viral (Photo - Screengrab)
फाटक किया बंद, फिर खोलना भूला नशे में टुन्न गेटमैन! VIDEO VIRAL
killers of tantric arrested by Amethi police (Photo - ITG)
तांत्रिक बोला- 'तेरे ऊपर जिन्न छोड़ दूंगा', डरे हुए युवक ने गंडासे से काट दिया गला

गाली देने का आरोप
छात्रा ने बताया कि उसके मोबाइल फोन को साइबर हैकरों ने हैक कर लिया है और उसकी फोटो को AI का प्रयोग करते हुए अश्लील फोटो बनाई जा रही है, जिसके बाद उस फोटो को मेरे परिजन को भेजकर मुझे धमकी दी जा रही है और मुझसे लगातार पैसे की डिमांड करते हुए गंदी-गंदी गाली दी जा रही है.

Advertisement

साइबर सेल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया की छात्रा की शिकायत मिली है, उसके मोबाइल फोन को लेकर जांच करने के साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement