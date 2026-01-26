अमेठी: छात्रा का मोबाइल हैक कर पैसे की डिमांड, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी

उत्तरप्रदेश के जनपद अमेठी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ऑनलाइन स्कैम और साइबर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई. साइबर हैकरों ने छात्रा का मोबाइल हैक कर पहले उसके मोबाइल पर पैसा भेज दिया, फिर उसकी अश्लील फोटो उसके परिजनों को भेजकर धमकी देते हुए पैसे की डिमांड की जा रही है, वही छात्रा ने साइबर सेल में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.

छात्रा ने बताई पूरी कहानी?

पूरा मामला जनपद के अमेठी कोतवाली के भीमी गांव का है, जहां की रहने वाली छात्रा लखनऊ में रहकर पढ़ाई करने के साथ ही नौकरी के लिए तैयारी करती है, कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर किसी अंजान नंबर से फोन पर 1200 रुपये भेजे गए, जिसके बाद अनजान नंबर से फोन करके छात्रा से दो हजार रुपए वापस करने के लिए कहा गया, जिसके बाद छात्रा ने उसको पैसा वापस कर दिया.

वही इसके बाद लगातार अलग अलग नंबर से फोन करके छात्रा से उसकी अश्लील फोटो, उसके परिजन को भेजकर पैसा मांगने की धमकी दी जा रही है, जिससे छात्रा का रो रोकर बुरा हाल है. छात्रा से कभी दो हजार तो कभी पांच हजार की मांग की जा रही है.

गाली देने का आरोप

छात्रा ने बताया कि उसके मोबाइल फोन को साइबर हैकरों ने हैक कर लिया है और उसकी फोटो को AI का प्रयोग करते हुए अश्लील फोटो बनाई जा रही है, जिसके बाद उस फोटो को मेरे परिजन को भेजकर मुझे धमकी दी जा रही है और मुझसे लगातार पैसे की डिमांड करते हुए गंदी-गंदी गाली दी जा रही है.

साइबर सेल प्रभारी राजेश कुमार ने बताया की छात्रा की शिकायत मिली है, उसके मोबाइल फोन को लेकर जांच करने के साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

