अमेठी में 'I Love Mohammad' पोस्टर पर विवाद, दो समुदाय आमने-सामने, फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के अमेठी में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर के चलते बरेली जैसी घटना होते-होते बच गई. दरअसल, यहां लगे एक पोस्टर को कुछ शरारती तत्वों ने पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया. जिसके बाद दो समुदाय आमने-सामने आ गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. मामला कमरौली थाना क्षेत्र के कोयलारा मुबारकपुर गांव का है.

पोस्टर पर पेट्रोल डालकर विरोध, दोनों समुदाय आमने-सामने

जानकारी के अनुसार, गांव में सड़क किनारे कुछ शरारती तत्वों द्वारा 'लव यू मोहम्मद' का एक बड़ा पोस्टर लगा दिया गया था. इसी दौरान, वहां से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में शामिल सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग गुजरे. पोस्टर देखकर उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने विरोध स्वरूप पोस्टर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. इसके बाद, दूसरे समुदाय के लोग भी विरोध करते हुए सामने आ गए, जिससे गांव में भारी तनाव की स्थिति बन गई.

पुलिस ने पोस्टर हटवाया, नहीं की कोई कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ी साम्प्रदायिक घटना होने से टल गई. थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि अलग समुदाय के लोगों ने पोस्टर लगाया था, जिसे हिंदू संगठन के लोगों ने जलाने की कोशिश की.

ये घटना शाम 4 बजे की है और पोस्टर को तत्काल हटवा दिया गया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसे लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है. बरेली की घटना से सबक लेते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है.

गौरतलब है कि बीते दिनों बरेली जिले में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद में हिंसा भड़क उठी थी. जुमे के दिन भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था. मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. कई दिन इंटरनेट बंद रहा. सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई. दर्जनों गिरफ्तार हुए. अभी भी इलाके में फोर्स लगी है.

