UP रोडवेज की बस ने कार में मारी टक्कर तो युवकों ने ड्राइवर को पीटा, फिर कर लिया किडनैप

आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर यूपी रोडवेज बस एक कार से टकरा गई. जिससे कार एक जगह पर थोड़ा दब गई. इसके बाद कार सवार युवक गुस्सा गए और बस ड्राइवर से मारपीट की, फिर उसे किडनैप कर लिया.

यूपी रोडवेज के ड्राइवर को किडनैप करने वाले आरोपी. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार शाम खंदौली टोल प्लाजा के पास सनसनीखेज वारदात हुई. जहां नोएडा डिपो की बस के चालक राकेश कुमार का तीन युवकों ने अपहरण कर लिया. हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चालक को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

दरअसल, मामला उस समय शुरू हुआ जब बस आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी और खंदौली टोल प्लाजा पर रुकी. इसी दौरान टोल पर खड़ी एक कार का फास्ट टैग स्कैन नहीं हो रहा था. चालक ने बस को पीछे किया तो पीछे खड़ी एमपी नंबर की कार से हल्की टक्कर हो गई. इस पर कार में बैठे तीन युवक भड़क गए. उन्होंने बस चालक को नीचे उतारकर मारपीट की और कार की मरम्मत कराने की मांग की.

पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार

इसके बाद चालक को जबरन कार में डालकर आरोपी आगरा की ओर भाग निकले. सूचना मिलते ही बस कंडक्टर शिवपाल सिंह ने रोडवेज अधिकारियों को जानकारी दी. जिसके बाद खंदौली पुलिस हरकत में आई और हाइवे पर जाम लगवाकर अपहर्ताओं की कार को ककुआ चौकी के पास रोक लिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से तीनों आरोपियों—लोकेंद्र, अनव सिंह और विक्रम रावत—को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, चालक राकेश कुमार को सकुशल छुड़ा लिया. कंडक्टर की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने उनकी कार को भी सीज कर लिया है. इस घटना ने यमुना एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, पुलिस की तत्परता ने बड़ी वारदात को टलने से बचा लिया.

