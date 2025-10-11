scorecardresearch
 

एक पति के लिए दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, साथ में की पूजा... फोटो वायरल

आगरा के रामबाबू निषाद की दो पत्नियों ने करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए साथ में व्रत रखा. पहली पत्नी शीला और दूसरी पत्नी मन्नू देवी ने एकसाथ पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला. परिवार में समझ और प्रेम के चलते कोई कलह नहीं हुई. यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और रिश्तों में समझ और प्रेम की मिसाल बनी.

दो पत्नियों ने पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत. (Photo: ITG)
करवा चौथ का दिन प्यार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आगरा से इस बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया. यहां एक पति रामबाबू निषाद की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए उनकी दोनों पत्नियों ने साथ में व्रत रखा, और इसे पूरा करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

करवा चौथ के दिन दोनों पत्नियों ने साथ की पूजा


यह दिलचस्प मामला आगरा के एत्माद्दौला इलाके के नगला बिहारी का है. रामबाबू निषाद की पहली पत्नी शीला देवी और दूसरी पत्नी मन्नू देवी दोनों ही उनके साथ रहती हैं. करवा चौथ के दिन दोनों पत्नियों ने एक साथ पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और अपने पति रामबाबू के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला. यह दृश्य स्थानीय लोगों और इंटरनेट यूजर्स दोनों के लिए ही आकर्षण का केंद्र बन गया.

10 साल पहले हुई थी शादी



10 साल पहले हुई थी शादी
रामबाबू निषाद की कहानी भी कम रोचक नहीं है. उनकी पहली शादी शीला देवी से लगभग 10 साल पहले हुई थी, और उनके बच्चे भी हैं. कुछ समय बाद रामबाबू का प्यार मन्नू देवी की ओर बढ़ गया. परिवार में शुरुआत में यह खबर फैली, लेकिन इसके बावजूद कोई कलह नहीं हुई. पहली पत्नी शीला ने इस नए रिश्ते को स्वीकार कर लिया और परिवार में नई समझ बनी. इसके बाद रामबाबू ने मन्नू देवी से मंदिर में शादी कर ली.

रामबाबू का कहना है, 'जहां प्यार होता है, वहां कलह की कोई जगह नहीं होती.' उनके घर का यह माहौल दर्शाता है कि पारिवारिक संबंध केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होते, बल्कि समझ, प्यार और समर्पण से भी मजबूत बन सकते हैं.

पहली शादी शीला देवी से लगभग 10 साल पहले हुई थी, और उनके बच्चे भी हैं.

वीडियो में दोनों पत्नियों ने साथ की पूजा 
इस अनोखे परिवार की करवा चौथ की परंपरा ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है. वीडियो में दोनों पत्नियों की आपसी सहमति और प्रेम के साथ पूजा करते हुए दिखना लोगों को चकित कर रहा है. यह घटना समाज में रिश्तों की नई समझ और पारिवारिक प्रेम की मिसाल के रूप में सामने आई है.

 

दोनों पत्नियां मिलजुलकर साथ रहती हैं.

आगरा का यह परिवार इस करवा चौथ ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समझदारी किसी परंपरा या सामाजिक नियमों में बंधकर नहीं रुकती, बल्कि रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है. यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि समाज को यह भी सिखाती है कि रिश्तों में प्रेम और समझ कितनी अहम होती है.

---- समाप्त ----
