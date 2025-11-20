धीरेंद्र शास्त्री के आह्वान पर वृंदावन में जबरन शराब ठेका बंद कराने वाले हिंदूवादी नेताओं पर एक्शन, दक्ष चौधरी सहित 20 पर FIR

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के आह्वान पर वृंदावन में जबरन शराब ठेका बंद कराने वाले हिंदूवादी नेताओं पर एक्शन हुआ है. पुलिस ने दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, शिब्बो, कपिल, अक्कू पंडित सहित 20 लोगों पर FIR दर्ज की है. मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. आरोपियों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



दरअसल, हाल ही में मथुरा के वृंदावन में सुनरख रोड स्थित शराब के ठेके को बंद करने आए कुछ युवकों की गुंडई का वीडियो सामने आया था. युवकों ने सरेआम ठेके का शटर गिरा दिया और जमकर उत्पात मचाया. यह ठेका बांके बिहारी मंदिर को जाने वाले मुख्य मार्ग और प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के रास्ते में पड़ता है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई और अब एक्शन लिया.

और पढ़ें

बताया जाता है कि यह शराब का ठेका वृंदावन के सुनरख रोड पर स्थित है और बांके बिहारी मंदिर को जाने वाले प्रमुख मार्ग पर पड़ता है. यह वही मार्ग है जहां से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा गुजरती है. हाल ही में, बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन तक निकाली गई अपनी पदयात्रा के समापन पर आम जनमानस से शराब के ठेके बंद कराए जाने की अपील की थी. इसी अपील के बाद कुछ युवक ठेका बंद कराने पहुंचे और उत्पात मचाया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी. सीओ सदर संदीप कुमार ने कहा था कि शराब के ठेके को बंद कराने का एक वीडियो संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि इस बारे में आबकारी विभाग से तथ्यों की जानकारी ली जा रही है. सीओ ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को ठेके से आपत्ति है, वे आबकारी विभाग में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी.

---- समाप्त ----