अमेठी में 15 साल के छात्र ने फांसी पर झूलकर दी जान, घर वालों ने नहीं होने दिया पोस्टमॉर्टम

अमेठी के बाबानगर गांव में 15 वर्षीय किशोर ने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार वह डिप्रेशन से ग्रस्त था. नाबालिग होने के कारण परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया. पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव सौंप दिया है.

15 साल के छात्र ने फांसी पर झूलकर दी जान (Photo: AI Image)
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक 15 साल के किशोर ने घर के अंदर फांसी पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है.

लड़के के परिवार के अनुसार, डिप्रेशन से ग्रस्त होने के कारण उसने यह भयानक कदम उठाया था.जामोन के थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि लड़के का शव बुधवार रात बाबानगर गांव स्थित उसके घर में पंखे के हुक से लटका मिला.

चूँकि वह नाबालिग था, इसलिए उसके परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे. थाना प्रभारी ने बताया कि आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया.

गौरतलब है कि युवाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आए दिन कभी कोई टीनएजर तो कभी कोई युवा पढ़ाई या लव अफेयर के चक्कर में मौत को गले लगा ले रहे हैं. ऐसी स्थितियों में परिवार वाले जबतक कुछ समझ पाते हैं तबतक काफी देर हो जाती है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

