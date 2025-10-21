100 किमी/घंटे की स्पीड, क्रिकेट में हार का तनाव... क्या थी प्रयागराज जैगुआर कार हादसे की वजह?

दीपावली की खुशियों के बीच प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जैगुआर कार से हुए भयानक हादसे ने पूरे शहर को सन्न कर दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए. अब इस मामले में बड़ा अपडेट आया है. पुलिस ने पहले दर्ज की गई अज्ञात एफआईआर को बदलकर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी कोई और नहीं, बल्कि शहर के नामी कारोबारी का बेटा रचित मध्यान है. वहीं, हादसे की कथित वजह भी सामने आई है.

मैच में हार के बाद तनाव में था रचित

पुलिस जांच में जो जानकारी सामने आई है, वह हादसे के पीछे की चौंकाने वाली वजह बताती है. बताया जा रहा है कि आरोपी चालक रचित मध्यान क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहा था. मैच में मिली हार के कारण वह गहरे तनाव में था, जिसके चलते उसने तेज रफ्तार जैगुआर कार से नियंत्रण खो दिया.

19 अक्टूबर को हुए इस हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी. आशंका है कि इसी तेज रफ्तार और तनाव ने राजरूप पुर में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों पर कहर बरपाया.

कारोबारी का बेटा और डॉक्टर का दामाद

दुर्घटना करने वाला रचित मध्यान शहर के एक मशहूर स्वीट्स हाउस चलाने वाले बड़े कारोबारी का बेटा है. उसका निवास खुलदाबाद थाना इलाके में है. वह एलएलबी की पढ़ाई कर चुका है, क्रिकेट टीम का कप्तान भी है, और एक जाने-माने डॉक्टर का दामाद है. इस हादसे में 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए.

अज्ञात से नामजद हुई FIR

डीसीपी नगर मनीष संडिल्य के अनुसार, शुरुआत में पुलिस ने मौके पर मिले गाड़ी नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन, पीड़ित परिवार की तहरीर मिलने के बाद अब एफआईआर में रचित मध्यान का नाम बढ़ा दिया गया है. हादसे के वक्त कार रचित ही चला रहा था और वह खुद भी घायल हो गया था. बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर किया गया है. जैगुआर हादसे में दो कार, तीन दोपहिया वाहन और एक साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई थी.

