तलाक के बाद डॉगी से की शादी, महिला बोली- पति से ज्यादा खुश रखती है

लंदन में रहने वाली एक महिला ने अपने पालतू कुतिया से शादी कर ली. महिला का अपने पति से तलाक हो गया था. जिसके बाद उसने अपनी कुतिया से शादी करने का फैसला किया. धूमधाम से हुई इस शादी में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया. 47 साल की अमांडा रेजार्स का कहना है कि इस शादी से वो बेहद खुश हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें एक लाइफ पार्टनर में जो कुछ भी चाहिए था वो सब शेबा (कुतिया) में देखने को मिला.

तलाक के बाद महिला ने की पालतू कुतिया से शादी

तलाक के बाद काफी महीनों से अमांडा रेजार्स अकेली थीं. लेकिन शादी के बाद वो अब अपने नए पार्टनर शेबा के साथ बेहद खुश है. रेजार्स का कहना है कि शेबा उन्हें अपने पहले पति से ज्यादा खुश रखती है. अमांडा ने अपनी कुतिया के साथ पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी की और उसे चूमते हुए अपना पार्टनर माना. कुतिया को अपना पार्टनर मानने वाली अमांडा रेजार्स का कहना है कि वह मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है. वो मुझे हंसाती है, खुश रखती है और जब मैं उदास हो जाती हूं तब मुझे सहारा देती है.

महिला का दावा, पति से ज्यादा खुश रखती है शेबा

अमांडा रेजार्स का कहना है कि बचपन से ही वो खुद को दुल्हन के लिबास में देखना चाहती थीं. दुल्हन की इस नई पोशाक को उन्होंने इस शादी के लिए खुद ही तैयार किया. रेजार्स ने बताया कि शेबा से शादी करना बेहद ही सुखद एहसास है, वो मुझे कभी तंग नहीं करती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है. लंदन में एक टीवी शो में आमांडा रेजार्स ने बताया कि उनकी कुतिया जब दो महीने की थी तभी से उन्हें उससे प्यार हो गया था. उस समय उन्हें यकीन हो गया था कि वो एक दिन जरूर एक हो जाएंगे.

