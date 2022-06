दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने भारतीय लड़के का 400 बार क्यों किया जिक्र?

एलन मस्‍क, दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स हैं और उन्‍होंने हाल ही में ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था. वे इस माइक्रोब्‍लॉगिंग साइट पर काफी सक्रिय भी रहते हैं. खास बात यह है कि ट्विटर पर कई लोगों को जवाब भी देते हैं. लेकिन, एक ऐसा भारतीय लड़का है जिसका एलन मस्‍क ने ट्विटर पर 400 से अधिक बार जिक्र (मेन्शन या रिप्लाई) किया है.

इस शख्‍स का नाम प्रणय पठोले (Pranay Pathole) है. पहली बार 2018 में मस्क ने पठोले को जवाब दिया था. जनवरी 2018 में प्रणय पुणे की एक यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे. तब उन्‍होंने एक ट्वीट किया था, जो बारिश के दौरान कार में आने वाले पानी को लेकर था.

उन्‍होंने लिखा था कि इतनी टेक्‍नालॉजी होने के बाद भी एक परेशानी को अब तक ठीक नहीं किया गया है. इस ट्वीट का एलन मस्‍क ने जवाब दिया था और लिखा था इसे ठीक कर लिया जाएगा.

23 साल के पठोले कहते हैं, एकबारगी को तो उन्‍हें विश्‍वास ही नहीं हुआ. उन्‍हें लगा कि ये सच नहीं हो सकता है. लेकिन पठोले कहते हैं कि आज ऐसा लगता है कि आप किसी अरबपति से नहीं बल्कि दूर बैठे अपने किसी दोस्‍त से बात कर रहे हों. अब ये सब नैचुरल लगता है.

'बजफीड' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पठोले के ट्विटर हैंडलर के अलावा मस्‍क @Erdayastronaut और @teslaownersSV ट्विटर यूजर से सबसे ज्‍यादा बात करते हैं. पठोले को 400 से ज्‍यादा बार मस्‍क ट्विटर पर जवाब दे चुके हैं.

दिलचस्प बात ये है कि 26 मार्च को किए एक ट्वीट में Pranay Pathole ने मस्क से पूछा था- 'क्या आप एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करने पर विचार करेंगे? एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो open source algorithm पर आधारित हो, जहां फ्री स्पीच को टॉप प्रायरिटी दी जाए. जहां प्रोपैगैंडा कम से कम हो. मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है.' जवाब में मस्क ने कहा था- मैं इस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं.

इंजीनियरिंग, टेस्ला, रॉकेट, स्पेसएक्स जैसे विषयों को लेकर पठोले और मस्क अक्सर बातचीत करते हैं. पठोले का कहना है कि कई बार डायरेक्ट मैसेज के जरिए भी मस्क से उनकी बात होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पठोले एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. अब वे अमेरिका में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्‍सास (डलास) से मास्‍टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्‍स की पढ़ाई करने जा रहे हैं.

Am giving serious thought to this