रानू मंडल का 'माणिके' से कमबैक, माइकल जैक्सन जैसा डांस, ये हैं इस हफ्ते के 5 Viral वीडियो

इस हफ्ते कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ. 2019 में वायरल सनसनी रानू मंडल को एक गाना गाकर सोशल मीडिया पर वापसी करते हुए देखा गया, जबकि कोलकाता में एक फूड ब्लॉगर को चॉकलेट चाय की कोशिश करते हुए भी देखा. इसके अलावा एक स्ट्रीट डांसर का वीडियो वायरल हुआ, जो माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रहा था.

साथ ही सड़क किनारे फल बेचने वाले एक विकलांग व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हुआ और यह सब कुछ भावुक कर देने वाला है. आइए देखते हैं इस हफ्ते वायरल हुए 5 वीडियो को-

रानू मंडल की फिर वापसी

'माणिके मेगे हिते' गाने ने इन दिनों इंटरनेट पर धमाल मचाया हुआ है. इसी गाने को गाकर रानू मंडल ने सोशल मीडिया पर वापसी की और वायरल वीडियो में उन्होंने योहानी दिलोका डी सिल्वा का लोकप्रिय गाना गाया. वीडियो ने तेजी से नेटिज़न्स का ध्यान आकर्षित किया.

कोलकाता की चॉकलेट चाय

ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत गरमा गरम चाय के साथ करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको सुबह-सुबह चॉकलेट चाय मिले तो कैसा लगेगा? दरअसल, फ़ूड ब्लॉगर अमर सिरोही ने इस अजीबोगरीब चाय को आजमाया ताकि आपको ऐसा न करना पड़े और परिणाम काफी प्रफुल्लित करने वाला था.

किरण रिजिजू ने ग्रामीणों के साथ किया डांस

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू एक शानदार डांसर हैं और हमें यह कैसे पता चला? अरुणाचल प्रदेश के काजलंग गांव में एक परियोजना की समीक्षा करते हुए रिजिजू का स्थानीय सजोलंग लोगों ने अपने पारंपरिक गीत और नृत्य के साथ स्वागत किया. किरण रिजिजू भी मस्ती में शामिल हुए और डांस करने लगे.

During my visit to beautiful Kazalang village to monitor the Vivekananda Kendra Vidyalaya Projects. This is traditional merrymaking of Sajolang people whenever guests visit their village. The original folk songs and dances are the ESSENCE of every community in Arunachal Pradesh. pic.twitter.com/TTxor4nQJF