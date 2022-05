शख्स ने अनजान महिला की यूं की मदद, लोग बोले- दिल छूने वाली घटना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला, बच्‍चा और बैग लेकर चल रही है. इसी दौरान एक शख्‍स आता है और उनके पार्टनर को महिला से लेकर बैग थमा देता है.

ये वीडियो सोशल मीडिया के कई प्‍लेटफॉर्म पर वायरल है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किसी मूवी वगैरह से लिया गया है या फिर सच्ची घटना है.

लेकिन वीडियो को देख कई यूजर्स ने लिखा कि वीडियो में अजनबी ने दिल छूने वाला काम किया. कुछ यूजर ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है जब पत्नी ने शिकायत की है कि वे कोई सामान नहीं उठाना पसंद करते.

वीडियो में एक माइम आर्टिस्‍ट पीछे से आता है और महिला से इशारों में पूछता है कि क्‍या ये शख्‍स आपके साथ में है? जैसे ही वो सह‍मति दिखाती है तो माइम आर्टिस्‍ट महिला के पार्टनर को बैग पकड़ा देता है.

माइम आर्टिस्‍ट पुरुष को बैग थमाकर फनी अंदाज में समझाता भी है. ये वीडियो वहां मौजूद किसी शख्‍स ने रिकॉर्ड कर लिया. ट्विटर पर ही इसे 21 लाख के करीब लोग देख चुके हैं.

जिस शख्‍स ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है, उसने लिखा कि 'अनजान शख्‍स की ओर से अच्‍छा व्‍यवहार'.

इस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि लोग ताली बजाकर माइम आर्टिस्‍ट का हौसला बढ़ा रहे हैं. जाते-जाते ये माइम आर्टिस्‍ट इस कपल को फोन करने का इशारा भी करता है.

My wife often insists on me not carrying things “for her” because she “doesn’t need a man”



I often remind her that it makes me look bad - I know she can carry the load 🤷‍♂️ just don’t want to be “that guy” — Bud E. Biancalana (@WeCouldBeRoyals) May 7, 2022

Nice behaviour? Makes the guy look bad in front of so many people.

Nice would have been had he told the guy politely to help his wife. https://t.co/zZZXP9t4UA — Sadia Nawaz Hiraj (@sadiaologyy) May 10, 2022

