जब Xylo SUV पर बाघ ने कर दिया अटैक... Anand Mahindra ने शेयर किया VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टाइगर अपने जबड़े से SUV कार के बंपर को खींच रहा है. टाइगर कार को करीब 3 से 4 फीट तक अपने जबड़े से खींच लेता है. कार में बैठे लोगों में उत्साह और डर का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है. इस बीच कार का बंपर भी पूरी तरह से टूट गया. इस वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने एक कैप्शन लिखा है कि बाघ को पता है कि महिंद्रा कंपनी की गाड़ियां डिलीशियस होती हैं.

टाइगर ने SUV को जबड़े से पकड़कर पीछे खींचा

आनंद महिन्द्रा ने ट्वीट किया, 'यह दृश्य ऊटी से मैसूर जाने वाली सड़क पर थेप्पकाडु के पास देखा गया. वीडियो में जिस कार को बाघ खींच रहा है, वह जाइलो (Mahindra Xylo) है. इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आश्चर्य नहीं है कि वह इसे चबा रहा है. शायद मेरी तरह वह भी मानता है कि महिंद्रा कारें डिलीशियस हैं.' सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Going around #Signal like wildfire. Apparently on the Ooty to Mysore Road near Theppakadu. Well, that car is a Xylo, so I guess I’m not surprised he’s chewing on it. He probably shares my view that Mahindra cars are Deeeliciousss. 😊 pic.twitter.com/A2w7162oVU