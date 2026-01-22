दे दना दन चांटे... एक लड़की ने सेकेंड्स में दूसरी लड़की पर जड़ दिए कई थप्पड़! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसमें किसी लड़की या लड़के के चक्कर में लड़ाई हो जाती है. पहले ऐसा सुनने में आता था कि किसी लड़की के चक्कर में लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ ये भी बदल गया है. फिलहाल एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को दो लड़कियां मिलकर थप्पड़ मार रही हैं.

हालांकि, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई लड़के की वजह से हो रही है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है और अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या है वीडियो में ?

इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की दूसरे लड़की को लगातार थप्पड़ मार रही है और वो लड़की मार खा रही है. जब लड़की कुछ थप्पड़ खा लेती है तो, वो मारने वाली लड़की को रोकती लेकिन वो नहीं रुकती है और उसे और ज्यादा मारने लगती है. कुछ देर के बाद वीडियो में दूसरी लड़की आती है, जो उसे पहली वाली से भी ज्यादा थप्पड़ मारती है. वीडियो में देखा जा रहा है कि इस दौरान मारने वाली लड़की मोबाइल में मैसेज पढ़ रही है. इस वीडियो को देख ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई लड़के को लेकर हो रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Fight between girls over boyfriend.Two

girls slapped her 60 times 😳 pic.twitter.com/4iB23JxIaD — Shefali Singh (@Shefaliditya89) January 21, 2026

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट

बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है. वीडियो पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि बॉयफ्रेंड को लेकर लड़कियों के बीच क्लेश, दो लड़कियों ने 60 थप्पड़ जड़ दिए. इस वीडियो को काफी लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि अरे दीदी सांस तो लेने दो उसे. दूसरे ने लिखा कि यहां वुमन राइट की कोई वैल्यू नहीं है. वहीं, तीसरा यूजर लिखता है दे दना दन. हालांकि, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो देखने के बाद कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है.

