'गरीब बेटा तो मां-बाप को भी अच्छा नहीं लगता'... भावुक युवक का वीडियो वायरल

आज के समय में आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से आपको इज्जत मिलती है. इसका सबूत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ये वीडियो दे रहा है. डायरेक्टर दयाल के नाम से इंस्टाग्राम पर पोस्ट एक वीडियो भारतीय घरों के पुरुषों की हकीकत को भी दिखाता है. इस वीडियो में शख्स बोलता है कि उसे जॉब छोड़े हुए अभी केवल 3 दिन ही हुए और उसके माता-पिता का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है.

सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा ये वीडियो एक व्यक्ति के जॉब छोड़ने के बाद अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में बताता है. 2 रोटी ज्यादा मांगने पर किस तरह से उसके पिता ने जो बात बोली, जो उसके दिल पर लग गई.

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए अपने दर्द को बता रहा है. उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने घर आ गया. मैं पहले जब घर आता था तो मम्मी पूछती थी कि 2 रोटी और लेगा? वो फीलिंग अलग होती थी कि बेटा कमा रहा है तो उससे 2 रोटी और पूछे लेती हूं. वह इस वीडियो में आगे बताते हैं कि उन्हें घर बैठे तीन दिन हो गया है लेकिन उन्हें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है.

ऐसे में जब वे खाना खा रहे थे तो, उन्होंने अपनी मां से दो रोटी और मांगी जिसपर उनके पापा ने कहा ये दो रोटी और मांग रहा है दे दो. अपने पिता की ये बात सुनकर युवक बेहद भावुक हो गया. व्यक्ति आगे बोलता है कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो मेरी इज्जत है, लेकिन अगर मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं तो मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है.

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर director_dayal के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है गरीब बेटा तो मां-बाप को भी अच्छा नहीं लगता.

वीडियो को मिले हजारों व्यू

ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख रहे हैं और लाइक-कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा बिल्कुल सही भाई. वहीं, दूसरे ने लिखा कि भाई टाइम है, निकल जाएगा.



