सस्ती सिगरेट के लिए वियतनाम जाने की सलाह, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

भारत में सिगरेट पर टैक्स बढ़ने की संभावना के बीच एक निवेश सलाहकार ने सोशल मीडिया पर सुझाव दिया कि धूम्रपान करने वाले लोग वियतनाम जाकर सस्ती सिगरेट खरीद सकते हैं. उन्होंने भारत और वियतनाम में सिगरेट की कीमतों की तुलना की और दावा किया कि इससे हवाई यात्रा का खर्च भी निकल सकता है.

इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. ( Photo: Pexels)

भारत में सिगरेट पर टैक्स बढ़ने की खबरों के बीच एक निवेश सलाहकार की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है.  उन्होंने कहा कि भारत में सिगरेट महंगी होने पर लोग वियतनाम जाकर सस्ती सिगरेट खरीद सकते हैं. उनके अनुसार भारत में एक सिगरेट पैकेट की कीमत 340 से 400 रुपये हो सकती है, जबकि वियतनाम में वही पैकेट 120–130 रुपये में मिल जाता है. उन्होंने दावा किया कि सस्ती सिगरेट खरीदने से हवाई टिकट का खर्च भी निकल सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई. कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि कई लोगों ने कहा कि स्मोकिंग छोड़ना ही सबसे अच्छा उपाय है. कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि विदेश से ज्यादा सिगरेट लाना गैरकानूनी है और उस पर भारी टैक्स लगता है, जिससे कोई बचत नहीं होती.यह बात रजत शर्मा नाम के एक निवेश सलाहकार ने फेसबुक पर लिखी. उन्होंने बताया कि भारत में मार्लबोरो लाइट सिगरेट का एक पैकेट अभी लगभग 340 रुपये का है और टैक्स बढ़ने के बाद इसकी कीमत 400 रुपये तक हो सकती है. वहीं वियतनाम में वही सिगरेट करीब 120 से 130 रुपये में मिल जाती है.

वियतनाम में मिलती है सस्ती सिगरेट
उन्होंने यह भी लिखा कि दिल्ली से वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी जाने-आने का हवाई टिकट करीब 21,000 रुपये का है. अगर कोई व्यक्ति वहां से 75 पैकेट सिगरेट खरीदकर वापस आ जाए, तो सस्ती सिगरेट की वजह से उसका हवाई किराया भी निकल सकता है. उन्होंने इसे टैक्स बचाने और घूमने-फिरने का मौका बताया. साथ ही यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यही सिगरेट 3,000 रुपये से ज्यादा की मिलती है, इसलिए भारत की हालत उतनी बुरी नहीं है.

इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने मजाक किया, तो कुछ ने इसे गलत बताया. एक व्यक्ति ने कहा कि धूम्रपान छोड़ देना ही सबसे अच्छा तरीका है, इससे अस्पताल के खर्च भी बचेंगे और जिंदगी बेहतर होगी. किसी ने कहा कि यह नशे की आदत को खुलकर दिखाता है. कुछ लोगों ने मजाक में यह भी कहा कि इतनी सिगरेट पीने से इंसान वहीं बीमार पड़ सकता है. कई लोगों ने यह भी बताया कि विदेश से इतनी ज्यादा सिगरेट लाना कानूनी रूप से सही नहीं है. सीमा शुल्क नियमों के अनुसार सीमित संख्या में ही सिगरेट बिना टैक्स लायी जा सकती है. इससे ज्यादा सिगरेट लाने पर भारी टैक्स देना पड़ता है, जिससे कोई बचत नहीं होती.

---- समाप्त ----
