'दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है', रॉकी भाई के डायलॉग को सच कर दिखाया इस मां ने

सुपरहिट फिल्म KGF में यश ने एक जबरदस्त डायलॉग बोला था जो काफी फेमस हुआ. ये डायलॉग था 'दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है'. इस डायलॉग को सच साबित करता एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक मां अपनी बच्चे को पीठ पर बांधे तपती गर्मी में सड़कों पर झाड़ू लगाती दिख रही है.

वीडियो ओडिशा का है. जहां एक नगर निगम में बतौर सफाई कर्मचारी काम करने वाली लक्ष्मी मुखी रोज अपने दुधमुंहे बच्चे को लेकर काम करने के लिए आती है.

लक्ष्मी मुखी ने बताया, "मैं पिछले 10 सालों से बारीपदा नगर पालिका में काम कर रही हूं. मैं अपने घर में अकेली हूं और मेरा बच्चा इतना छोटा है कि उसे अकेले घर पर नहीं छोड़ा जा सकता. इसलिए मुझे अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर काम करना पड़ता है. यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है."

#WATCH | Odisha: A lady sweeper, Laxmi cleans the road in Mayurbhanj district with her baby tied to her back. pic.twitter.com/g7rs3YMlFn