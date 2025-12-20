स्टेज पर बालों में लगी आग, लड़की ने खुद को ऐसे संभाला जैसे कुछ हुआ ही न हो...वायरल वीडियो

अमेरिका के एक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह उस वक्त सबके लिए हैरानी का कारण बन गया, जब मंच पर खड़ी एक छात्रा के बालों में अचानक आग लग गई. यह घटना घबराहट और अफरा-तफरी में बदल सकती थी, लेकिन जो हुआ उसने वहां मौजूद हर शख्स को दंग कर दिया.

यह मामला Phoenix के एक स्कूल का है. समारोह के दौरान छात्रा हाथ में मोमबत्ती पकड़े मंच पर खड़ी थी. इसी दौरान अचानक मोमबत्ती की लौ उसके बालों तक पहुंच गई और कुछ सेकंड के लिए आग लग गई. हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे, लेकिन आग लगते ही छात्रा ने जो किया, वह काबिल-ए-तारीफ था.

चेहरे पर मुस्कान हो गई वायरल

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि छात्रा बिल्कुल भी नहीं घबराई. न तो उसने चीख मचाई, न भागने की कोशिश की. उसने बेहद शांत तरीके से अपने हाथों से आग बुझाई, खुद को संभाला और मंच पर वैसे ही खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो. यही नहीं, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी बनी रही.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो को इंस्टाग्राम पर Kenneth Perez ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही बच्ची उनकी भतीजी है.

देखें पूरा वीडियो

पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मेरी भतीजी को उसके स्कूल में NJHS में शामिल किया गया. इस समझदार और खूबसूरत बच्ची के साथ मंच पर एक छोटा सा हादसा हुआ, जो बड़ा भी हो सकता था. लेकिन उसने इसे बेहद शालीनता और संयम के साथ संभाला, और कार्यक्रम बिना रुके आगे बढ़ता रहा.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बारिश

यह वीडियो अब तक सात करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग छात्रा के आत्मसंयम और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा कि इतनी छोटी उम्र में इतना शांत रह पाना वाकई कमाल है.दूसरे ने कहा कि उसने इसे किसी क्वीन की तरह संभाला.एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि फोन की एक कॉल पर मैं जितना घबरा जाता हूं, उससे कम घबराहट उसे आग लगने पर हुई.किसी ने लिखा कि इतने आत्मसंयम के साथ मैं अपनी जान भी उस पर भरोसे छोड़ सकता हूं.वहीं एक अन्य ने कहा, “ये भविष्य की लीडर है.”





