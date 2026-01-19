कुत्ते की पॉटी उठाने वाले शख्स की कमाई कर देगी हैरान, 1 बार आने के लेता है इतने हजार

ब्रिटेन में एक शख्स कुत्तों की पॉटी उठाकर अच्छी-खासी कमाई कर रहा है. उसने बताया कि यह अतिरिक्त कमाई का बेहतरीन जरिया है. इस शख्स के मुताबिक, उसे अनुमानतः प्रति वर्ष इस काम से 32,000 डॉलर यानी करीबन 30 लाख रुपये से अधिक की कमाई होती है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 39 साल के काइल न्यूबी ने साउथ वेस्ट न्यूज सर्विस को अपने दुर्गंधयुक्त काम के बारे में बताया और कहा कि तब हम दंग रह गए, जब ग्राहक अचानक आने लगे. डर्बीशायर के रहने वाले इस बिल्डर ने बताया कि मार्च में काम के दौरान इंस्टाग्राम पर यह देखकर उन्हें पेट पू पिक नाम का यह व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा मिली कि अमेरिका में कुत्तों की गंदगी उठाना कितना लोकप्रिय है.

अमेरिका में यह बहुत लोकप्रिय है. इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इसे आजमाकर देखें और इसे ईस्ट मिडलैंड्स में भी शुरू करें. उस ब्रिटिश नागरिक ने याद करते हुए कहा कि हमने ब्रिटेन में इसे करते हुए कुछ ही लोगों को देखा था. इसलिए हमने फेसबुक पर एक विज्ञापन पोस्ट किया और कुछ समय के लिए इसे छोड़ दिया.

एक्स्ट्रा कमाई के लिए शुरू किया ये पार्ट टाइम काम

निश्चित रूप से, उनकी पोस्ट ने लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी जगाई और अब उस पेशेवर पूपर स्कूपर के पास 35 नियमित ग्राहकों का एक समूह है. न्यूबी ने कहा कि मैं बुधवार को 15 ग्राहकों और शनिवार को 20 ग्राहकों को सर्विस देता हूं. काइल ने बताया कि वह पहली मुलाकात के लिए 40 डॉलर और उसके बाद प्रति सप्ताह 20 डॉलर चार्ज करते हैं. एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए यह पार्टटाइम काम काफी लाभकारी है.

हर हफ्ते होती है 2 लाख से ज्यादा की कमाई

नतीजतन, उस ब्रिटिश नागरिक का अनुमान है कि वह पॉटी साफ करने वाले के रूप में पार्टटाइम काम करके प्रति सप्ताह लगभग 2,680 डॉलर यानी 2 लाख 36 हजार से ज्यादा कमाता है, जो लगभग 60 डॉलर प्रति घंटे के बराबर है.न्यूबी सप्ताह में लगभग 12 घंटे काम करता है जो कई दिनों में बंटा होता है, लेकिन वह अपने इस लाभदायक व्यवसाय को और अधिक स्थायी बनाने की उम्मीद करता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल, यह एक साइड जॉब है, लेकिन इसके जरिए मैं अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा हूं.

न्यूबी का अनुमान है कि वह कुत्तों की गंदगी साफ करके निर्माण कार्य में 10 घंटे की शिफ्ट से ज्यादा कमा सकता है. हालांकि, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, यह काम काफी गंदा हो सकता है. न्यूबी ने कहा कि अगर आप इसके बारे में सोचें, तो आपको हर बगीचे से लगभग 14 गोबर के टुकड़े उठाने पड़ते हैं. न्यूबी ने कहा कि हम एक स्कूपर और एक बैग का इस्तेमाल करते हैं. हर बगीचे में 10-15 मिनट लगते हैं.

न्यूबी ने कहा कि कुत्ते की पॉटी को साफ करने के बाद, उसे ठिकाने लगाने के लिए 50 मील तक की दूरी तय करता हूं. फिर मल साफ करने वाले उपकरण को कीटाणुरहित करना होता है, ताकि उस पर कोई निशान बाकी न रहे. मैं दिन में लगभग चार घंटे गाड़ी चला सकता हूं और लगभग तीन घंटे सफाई करने में बिता सकता हूं. ये सब मेरे पार्टटाइम काम के घंटों में शामिल होता है.

न्यूबी ने बताया कि ट्रोलर्स से ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि इंसान अब अपने पालतू जानवरों के मल-मूत्र को साफ करने में बहुत आलसी हो गए हैं. हालांकि, उनका अनुमान है कि उनके आधे से अधिक ग्राहक इतने बूढ़े या कमजोर हैं कि वे खुद सफाई करने में सक्षम नहीं हैं. न्यूबी ने बताया कि उनके अधिकतर कस्टमर बैसाखियों के सहारे चलते हैं. इसलिए उनके लिए यह गंदगी साफ करना मुश्किल होता है. हम उनकी मदद के लिए यह काम करते हैं.

न्यूबी के 48 वर्षीय ग्राहक पीटर फिस्क दिसंबर से पेट पू पिक का उपयोग कर रहे हैं. क्योंकि पैर टूटने के कारण वह अपने कुत्ते की पॉटी को उठाने में असमर्थ हो गए थे. उन्होंने कहा कि मेरे पैर की हालत को देखते हुए, मुझे कम से कम साल के बाकी समय तक उनकी मदद लेनी पड़ेगी.

