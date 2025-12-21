UAE में भारी बारिश के बाद बदला नजारा, घाटियों में आई बाढ़... वीडियो वायरल

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारी बारिश के कारण घाटियां उफान पर हैं. ऐसे हालात में वहां प्राकृतिक नजारे और निखर गए हैं. लोग इन्हें कैमरों में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.
गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अल ऐन, तावियिन, रस अल खैमाह और पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित पर्वतीय और घाटी क्षेत्रों में पानी का काफी तेज बहाव देखा जा रहा है. ये सब वहां जारी बारिश के प्रभाव को दर्शाता है.
यूएई में बीते दिनों हुई है मूसलाधार बारिश
अल ऐन शहर में बीते दिनों मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पहाड़ों पर अद्भुत नजारे देखने को मिले. पहाड़ों की चोटियां बादलों से घिरे हुए थे. इस बीच, फुजैराह के उत्तर में स्थित तावियिन, रस अल खैमाह में स्थित घाटी बिह और पूर्वी क्षेत्र में स्थित वादी शुका की घाटियों में बहते पानी वहां प्रकृति की बेहद खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं. यहांStorm.ae द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बढ़ते जल स्तर को दिखाया गया है.
अधिकारियों ने दी सतर्क रहने की हिदायत
यूएई में अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. अधिकारियों ने निवासियों और पर्यटकों से लगातार सावधानी बरतने, आधिकारिक सलाहों का पालन करने और बाढ़ग्रस्त या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में यात्रा से बचने का आग्रह किया है. भारी वर्षा और उफनती घाटियां प्रभावित क्षेत्रों में वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए खतरा पैदा करती हैं.
रविवार से मौसम में सुधार के आसार
आने वाले दिनों में मौसम अस्थिर रहने का पूर्वानुमान है. राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएम) ने आने वाले दिनों में संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम का पूर्वानुमान लगाया है. रविवार से मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हवाएं धीमी रहेंगी और समुद्र की स्थिति बेहतर होगी.