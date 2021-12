कुत्ता कर रहा था परेशान, वजह जान भावुक हुई महिला, बोली- हम इसके लायक नहीं

सोशल मीडिया पर एक महिला ने लोगों को बताया कि कैसे उनके पालतू कुत्ते की समझदारी से उनकी बेटी की जान बच गई. महिला ने भावुक होकर लिखा कि अगर कुत्ता हमें जगाता नहीं तो हमारी बेटी शायद नहीं बच पाती.

केली एंड्रयू नामक महिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए पूरी कहानी बयां की है. महिला ने एक फोटो अपने कुत्ते हेनरी की डाली है और दूसरी फोटो अपने पति और बेटी की. इस फोटो में महिला का पति बेटी को गोद में उठाए अस्पताल के बेड पर बैठा है.

महिला ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''उनका कुत्ता हेनरी देर रात बीमार बेटी के कमरे में घुसकर उसे लगातार जगाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन महिला हेनरी की इस हरकत से काफी परेशान हो रही थी.'' केली ने बताया, ''जब हमने बाद में गौर किया कि हेनरी के उठाने पर भी हमारी बेटी नहीं उठ रही है, तब हमने पाया कि हमारी बेटी की सांसे थम गई थीं.''

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him.



Until she stopped breathing.



We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh December 14, 2021

केली ने आगे बताया, ''बच्ची की ऐसी हालत देखकर हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए. और उसका इलाज करवाया. अगर हेनरी बेटी को जगाने की कोशिश नहीं करता तो हमें बेटी की हालत का पता ही नहीं चलता. जिस वजह से कुछ भी हो सकता था.''

Our family dog once saved me from swallowing a bee by pushing me over. Sweetest dog ever.

Also my brother once ran away at 11 months old and she accompanied him until an adult found them. Mum still swears she gave her a look that said "can you PLEASE take care of your pups?!?"😂 — Sarah is awake again 🤩 🏳️‍🌈 (@Sarah_Schyg) December 14, 2021

I got my dog when I was deep in depression. The kind where you can barely eat and can’t stop crying and won’t get out of bed. When I was depressed she never left my side. She cuddled up with me and nudged me to make sure I was good. It was like she knew. She saved my life. — dont @ me (@properbighole) December 14, 2021

This! Almost 30 years ago my infant son was saved by our cat—who jumped into the crib and woke me when baby stopped breathing. Not just dogs…🥰our pets are heros.#CatsOfTwitter — Liza Drozdov (@LizaDrozdov) December 14, 2021

इस पूरे वाकया को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए केली ने अंत में लिखा कि हम कुत्तों के लायक नहीं हैं. केली की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. केली के इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने हेनरी की तारीफ की और उसे हीरो बतया. एक यूजर ने लिखा, ''बचपन में एक बार मेरे कुत्ते ने भी मेरी जान बचाई थी. जब मैं मधुमक्खी को निगलने वाली थी, तभी उसने मुझे धक्का दे दिया.'' एक अन्यू यूजर ने लिखा, ''मेरे कुत्ते के कारण मैं डिप्रेशन से बाहर आई थी.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''30 साल पहले मेरी बिल्ली ने भी ऐसे ही मेरे बेटे को बचाया था. जब वह सांस नहीं ले पा रहा था.''

वहीं, केली ने एक और ट्वीट करके बताया कि अब उनकी बेटी ठीक है. उन्होंने लिखा, ''आप सभी की दुआओं के लिए थैंक्स. अब हमारी बेटी ठीक है और हम उसे घर ले आए हैं.'