चर्चा में ये रहस्यमय बैग, जो किसी ने व्हाइट हाउस के कमरे से फेंका! ट्रंप ने दी ये सफाई

अमेरिका के व्हाइट हाउस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस क्लिप में दिखता है कि इमारत की दूसरी मंजिल से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निजी निवास स्थित है, एक काला प्लास्टिक बैग और कोई सफेद सी चीज खिड़की से बाहर फेंकी जाती है.
यह वीडियो कथित तौर पर पास के होटल वॉशिंगटन की छत से शूट किया गया था. सोमवार को जैसे ही यह ऑनलाइन आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए. किसी ने कहा कि ये राष्ट्रपति की सेहत से जुड़ा मामला हो सकता है, तो किसी ने इसे गुप्त दस्तावेजों के निपटारे से जोड़ दिया.
व्हाइट हाउस की ओर से तुरंत कोई स्पष्टीकरण न मिलने पर अटकलें और बढ़ गईं. वीडियो में समय और तारीख जैसी जानकारी भी नहीं थी, जिससे रहस्य और गहराता गया.
देखें वायरल वीडियो
ट्रंप ने ठहराया AI को जिम्मेदार
फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर पीटर डूसी ने जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वायरल वीडियो पर सवाल पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था.ट्रंप ने साफ कहा कि यह वीडियो असली नहीं है. उनके मुताबिक, व्हाइट हाउस की खिड़कियां सील और बुलेटप्रूफ हैं, जिन्हें खोला ही नहीं जा सकता. उन्होंने मजाकिया अंदाज में जोड़ा कि अगर कुछ गलत लगे तो बस एआई को दोष दे दो.
ट्रंप ने हंसते हुए यह भी कहा कि मेलानिया ने हाल ही में शिकायत की थी कि उन्हें कभी ताजी हवा नहीं मिलती, लेकिन असलियत यह है कि खिड़कियां बेहद भारी और पूरी तरह सील्ड हैं, इसलिए उन्हें खोलना नामुमकिन है.
व्हाइट हाउस ने दिया अलग बयान
हालांकि, व्हाइट हाउस का रुख बिल्कुल अलग था. वहां से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि वीडियो असली है. इसमें दिख रहा शख्स कोई ठेकेदार था, जो नियमित रखरखाव का काम कर रहा था. उस समय राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद भी नहीं थे.
सोशल मीडिया पर अटकलों की बरसात
इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की थ्योरियां सामने आईं. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह नवीनीकरण का मलबा हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अक्सर भारी सामान जैसे कालीन और परदे खिड़की से बाहर फेंकते हैं.दूसरी ओर कई लोगों ने मजाक में लिखा कि यह गुप्त दस्तावेज़ या एप्स्टीन फाइल्स हो सकती हैं.कुछ ने तो मेलानिया ट्रंप का नाम जोड़ते हुए कहा कि शायद उनका सामान पैक किया जा रहा है.