लव अट्रैक्ट करने के लिए... महिला का वीडियो वायरल!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल (Rose Quartz Crystal) पहनने के फायदे बता रही हैं. वायरल वीडियो में वो कहती हैं कि लव अट्रैक्ट करने में Rose Quartz Crystal मदद करता है. वो लोगों से इसे इस्तेमाल करने की सलाह दे रही हैं. उनके वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है.

महिला का नाम निधि चौधरी (Nidhi Chaudhary) है. निधि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. YouTube और Instagram पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. निधि चौधरी अक्सर फैशन, ब्यूटी, रिलेशनशिप, एस्ट्रो आदि से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनाती हैं. उनके वीडियोज को लाखों की संख्या में व्यूज मिलते हैं.

इस बीच निधि का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में वो लोगों को रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल धारण करने की टिप्स देते हुए नजर आ रही हैं. वो कहती हैं कि लव अट्रैक्ट करने में ये क्रिस्टल आपकी मदद करेगा. ट्विटर पर इस क्लिप को @yugen_22 नाम के यूजर ने शेयर किया है. यूजर ने इसके कैप्शन में लिखा- क्या कोई मुझे समझा सकता है कि वो इस वीडियो में क्या कह रही हैं?

Can someone explain to me what's she saying in this video ? pic.twitter.com/OUIMTBm3J0