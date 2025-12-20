घने कोहरे में 'गायब' हुआ ताजमहल, पर्यटक हुए निराश, वीडियो वायरल

उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. शनिवार सुबह आगरा समेत कई शहरों में इतना घना कोहरा छाया रहा कि देखने की दूरी बेहद कम हो गई. इस घने कोहरे का असर दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल पर देखने को मिला, जहां पर्यटक उसकी एक झलक तक नहीं देख पाए. आगरा के ताज व्यू पॉइंट से सामने आए एक वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा इलाका कोहरे की मोटी चादर में ढका हुआ है. ताजमहल लगभग पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है और सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही है. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ताजमहल वहां मौजूद ही न हो.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

ताजमहल देखने आए पर्यटक और स्थानीय लोग बेहद निराश नजर आए. कई लोग उस जगह को देखते रह गए, जहां ताजमहल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ कोहरा ही दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर लोगों ने मजेदार और हैरान करने वाले कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, 'उत्तर भारत की सर्दी ने ताजमहल पर VFX लगा दिया है.' वहीं किसी ने कहा, 'ताजमहल या कोहरे का महल?'. एक अन्य यूजर ने मजाक में पूछा, 'भाई, ताजमहल कहां है?'