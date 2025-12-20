scorecardresearch
 
घने कोहरे में 'गायब' हुआ ताजमहल, पर्यटक हुए निराश, वीडियो वायरल

उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण आगरा में ताजमहल पूरी तरह धुंध में छिप गया, जिससे पर्यटक निराश हुए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड के चलते आगरा में ताजमहल पूरी तरह धुंध में छिप गया. (Photo:PTI)
उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. शनिवार सुबह आगरा समेत कई शहरों में इतना घना कोहरा छाया रहा कि देखने की दूरी बेहद कम हो गई. इस घने कोहरे का असर दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल पर देखने को मिला, जहां पर्यटक उसकी एक झलक तक नहीं देख पाए. आगरा के ताज व्यू पॉइंट से सामने आए एक वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा इलाका कोहरे की मोटी चादर में ढका हुआ है. ताजमहल लगभग पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है और सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही है. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ताजमहल वहां मौजूद ही न हो.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
ताजमहल देखने आए पर्यटक और स्थानीय लोग बेहद निराश नजर आए. कई लोग उस जगह को देखते रह गए, जहां ताजमहल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ कोहरा ही दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर लोगों ने मजेदार और हैरान करने वाले कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा, 'उत्तर भारत की सर्दी ने ताजमहल पर VFX लगा दिया है.' वहीं किसी ने कहा, 'ताजमहल या कोहरे का महल?'. एक अन्य यूजर ने मजाक में पूछा, 'भाई, ताजमहल कहां है?'

कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी
आगरा के अलावा अयोध्या में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. मौसम विभाग के मुताबिक, अयोध्या में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

