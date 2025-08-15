बारिश से लबालब भरी सड़कें… फिर आया देसी जुगाड़, वायरल हुआ ई-रिक्शा का कमाल

मानसून की बारिश ने शहर की सड़कों को दरिया में बदल दिया है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो इस त्रासदी को साफ दिखाते हैं कि आम आदमी को रोजमर्रा के कामों में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रयागराज से वाराणसी तक और दिल्ली की गलियों से लेकर गुरुग्राम की सड़कों तक, हर जगह एक ही नजारा दिख रहा है. गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य रास्तों तक घुटनों तक पानी जमा है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को मजबूरी में इसी जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है.

चबूतरे पर अटके लोग, गीले हुए जूते-कपड़े

जहां-जहां पानी ज्यादा भर गया है, वहां लोग सड़क किनारे बने घरों और दुकानों के चबूतरे पर चढ़कर निकलने की कोशिश करते नजर आते हैं. कई बार वे वहीं फंसकर खड़े रह जाते हैं. अगर कोई रिक्शा या गाड़ी आती है, तो मजबूरी में पानी में उतरकर ही जाना पड़ता है. नतीजा—जूते-चप्पल और कपड़े तक भीग जाते हैं.

लेकिन इसी परेशानी का हल एक जुगाड़ ने निकाल दिया है. कहते हैं भारत जुगाड़ का देश है. यहां बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी छोटा-सा रास्ता तलाश लिया जाता है. ऐसा ही एक जुगाड़ वाला वीडियो इन दिनों वायरल है. लोग इसे देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं-समस्या भले बड़ी थी, लेकिन हल कितना आसान निकला.

ई-रिक्शा का वायरल जुगाड़

वायरल वीडियो में सड़क पर पानी लबालब भरा दिखता है. इसी दौरान एक शख्स किसी घर के बाहर ऊंची जगह पर खड़ा होकर ई-रिक्शे का इंतजार कर रहा होता है. तभी एक रिक्शा उसके पास आकर रुकता है. परेशानी यह थी कि पानी से भरी सड़क को पार करके रिक्शे में कैसे चढ़ा जाए.

देखें वायरल वीडियो

इससे पहले कि शख्स कोई तरीक़ा सोच पाता, रिक्शा चालक अपना जुगाड़ दिखाता है. उसने अपने ई-रिक्शा के दरवाजे पर एक फोल्डिंग सीढ़ी बांध रखी थी. वह सीढ़ी का एक सिरा बाहर की तरफ कर देता है और दूसरा सिरा रिक्शे से जुड़ा रहता है. शख्स उस सीढ़ी पर चढ़कर आराम से रिक्शे में बैठ जाता है और फिर सीढ़ी वापस खींच ली जाती है. इस तरह बिना पैर गंदे किए वह शख़्स पानी से बचकर रिक्शे में चढ़ जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट

यह वीडियो कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हो रहा है. एक यूजर ने लिखा कि भारत से यह टेक्नॉलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए. किसी ने मजाक में कहा कि अमेरिका को भारत से यह टेक्नॉलॉजी सीखनी चाहिए. वहीं एक शख़्स ने अपनी आपबीती बताते हुए लिखा कि हमारे यहां तो ये आम बात है. बरसात में बुलडोज़र से बने गड्ढों में पानी भर जाता है और फिर ऐसे ही जुगाड़ से लोग सड़क पार करते हैं.

