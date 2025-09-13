6 घंटे की सर्जरी के बाद सीधी हुई टेढ़ी रीढ़, शख्स ने शेयर की चौंकाने वाली X-ray तस्वीरें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक शख्स ने अपनी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से पहले और बाद की ड्रामेटिक एक्स-रे तस्वीरें शेयर कीं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं. 20 साल के ओलिवर मंडेला ने पोस्ट का टाइटल लिखा-11 मार्च को हुई 6 घंटे की सर्जरी के बाद मैं स्कोलियोसिस से ठीक हो गया.उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी अब तक 21 हजार से ज्यादा अपवोट्स पा चुकी है.

ओलिवर को गंभीर स्कोलियोसिस (S या C आकार की टेढ़ी रीढ़ की हड्डी) की समस्या थी. स्कोलियोसिस यानी जिसमें हड्डी S या C आकार की हो जाती है. डॉक्टरों ने उनकी स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की, जिसमें दो या उससे अधिक वर्टिब्रा को स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है. ओलिवर का कहना है कि सर्जरी के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है. पहले सांस लेने में दिक्कत होती थी, लगातार दर्द रहता था और पैरों में लंगड़ाहट आ गई थी. अब मैं बिना तकलीफ़ के सांस ले पा रहा हूं, दर्द नहीं है और एनर्जी भी ज्यादा है.

स्कोलियोसिस क्या है?

ब्रिटेन की डॉक्टर निकिता कनानी के मुताबिक,स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी साइड में मुड़ जाती है और शरीर का पोश्चर S या C की तरह दिखने लगता है. इसे कूबड़ निकलना भी कहते हैं. अक्सर कारण पता नहीं चलता, लेकिन जन्म से मौजूद स्थितियां, नसों या मांसपेशियों की बीमारियां, हार्मोनल बदलाव, ग्रोथ स्पर्ट या आनुवांशिक कारण इसकी वजह बन सकते हैं.

नेशनल स्कोलियोसिस फाउंडेशन के अनुसार, अमेरिका में करीब 70 लाख लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं. आमतौर पर यह समस्या किशोरावस्था में उभरती है और लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है.

Reddit पर मिली दुआएं

ओलिवर की पोस्ट पर हजारों लोगों ने शुभकामनाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि बहुत खुशी हुई, मैं भी सालों से इससे जूझ रहा हूं, स्ट्रेच करना सबसे बड़ा इलाज है.दूसरे ने कमेंट किया – कमाल है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इतनी बड़ी सर्जरी के लिए. तीसरे ने कहा कि मैंने ये सर्जरी यूट्यूब पर देखी थी, बहुत दर्दनाक लगती है लेकिन नतीजे देखकर लगता है सही फैसला है.ओलिवर फिलहाल पूरी तरह ठीक हैं और उनका कहना है कि शरीर कितनी जल्दी हील कर जाता है, ये वाकई हैरान करने वाला है.

