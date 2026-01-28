नो पार्किंग में लगी बाइक को खुद हटाया, चालान नहीं काटा…  पुलिस की पहल वायरल

सिक्किम पुलिस का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिसकर्मी एक गलत जगह खड़ी बाइक का चालान काटने की बजाय उसे खुद उठाकर सही जगह पर खड़ा करते नजर आ रहे हैं. लोगों को पुलिस का यह व्यवहार बहुत पसंद आ रहा है. घटना में दिख रहा है कि एक बाइक नो-पार्किंग जोन में खड़ी थी, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन रही थी. आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुलिस चालान काट देती है, लेकिन सिक्किम पुलिस के दो अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने बाइक को दूसरी जगह ले जाकर सड़क खाली कर दी और बाइक मालिक को जुर्माने से भी बचा लिया.

व्लॉगर ने कैमरे में कैद किया वीडियो

इस पूरी घटना को अकेले घूम रहे व्लॉगर सत्यजीत दहिया ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी बाइक को उठाकर पार्किंग वाली जगह पर ले जा रहे हैं. व्लॉगर ने उनसे पूछा कि वे चालान क्यों नहीं काट रहे हैं. इस पर एक पुलिस अधिकारी ने शांति से जवाब दिया कि बाइक नो-पार्किंग में खड़ी थी और वे बस सड़क साफ करना चाहते हैं.

त्योहारों और पर्यटकों का रखा ध्यान

व्लॉगर ने हैरानी जताते हुए कहा- ऐसे पुलिसकर्मी कहां मिलते हैं?' सत्यजीत दहिया ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि इस समय त्योहारों का मौसम है और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों से लोग सिक्किम घूमने आए हुए हैं. पुलिस अधिकारी किसी को परेशानी न हो, इसलिए बिना सख्ती दिखाए समझदारी से काम कर रहे थे. उन्होंने लिखा कि यही असली जिम्मेदारी और इंसानियत है.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सिक्किम पुलिस की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा- सिक्किम पुलिस बहुत प्रोफेशनल, मददगार और जिम्मेदार है. दूसरे यूजर ने कहा- मैं भी वहां बाइक लेकर गया था, पुलिस ने सिर्फ चेतावनी दी और जाने दिया. एक अन्य यूजर ने लिखा- ईमानदार और मेहनती लोग. कई लोगों ने पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के लोगों की भी सराहना की और कहा कि यहां के लोग दिल से अच्छे होते हैं.

इंसानियत की मिसाल

यह घटना दिखाती है कि हर बार सख्ती जरूरी नहीं होती. कभी-कभी समझदारी और इंसानियत से काम लेना ज्यादा असरदार होता है. सिक्किम पुलिस का यह छोटा सा कदम लोगों के दिल जीतने में कामयाब रहा.

