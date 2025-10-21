पटाखों की राजधानी शिवकाशी से आई जगमग तस्वीरें, ड्रोन फुटेज ने जीता दिल

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी शहर में इस बार दिवाली का जश्न कुछ खास नजारा लेकर आया. भारत की 'पटाखों की राजधानी' कहलाने वाले शिवकाशी में रंगों और रोशनी का ऐसा संगम देखने को मिला कि ड्रोन से कैद किए गए नजारे सोशल मीडिया पर छा गए.

वायरल हो रहे इस ड्रोन वीडियो में पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा है. आसमान में फूटते आतिशबाजी के रंग और जमीन पर जगमगाते घरों की कतारें मिलकर ऐसा नजारा बना रही थीं, मानो किसी पेंटिंग को जिंदा कर दिया गया हो. हर गली, हर छत और हर कोना दिवाली की रौनक से भर उठा था.

शिवकाशी, जो देश के 90 प्रतिशत पटाखे बनाने के लिए मशहूर है.इस साल दिवाली का उत्साह अपने चरम पर था. लोगों ने घरों को दीयों, रंगोली और लाइटों से सजाया. जगह-जगह सामूहिक पूजा और आतिशबाजी के कार्यक्रम हुए.शिवकाशी तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है, जो मुख्य रूप से भारत के पटाखा उद्योग की राजधानी के रूप में विश्वविख्यात है.

देखें वायरल वीडियो

इस शहर में बनते हैं देश के 90 फीसद पटाखे

Advertisement

यहां लगभग 8,000 बड़े-छोटे पटाखा कारखाने हैं, जो देश के कुल पटाखा उत्पादन का 90 फीसद हिस्सा तैयार करते हैं. यह शहर 'मिनी जापान' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां के पटाखे अपनी चमकदार और जापानी शैली की आकर्षक डिजाइन के लिए मशहूर हैं.

ड्रोन से ली गई ये झलकियां जैसे ही X और इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं, तुरंत वायरल हो गईं. हजारों लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जैसे धरती पर उतर आया हो आसमान, ये है असली दिवाली का जादू.कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे खूबसूरत एरियल व्यू बताया.

स्थानीय प्रशासन ने भी पटाखों के सुरक्षित उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लोगों से अपील की थी. इसके बावजूद जश्न की चमक और लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ.

---- समाप्त ----