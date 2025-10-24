scorecardresearch
 

Feedback

सेक्स वॉरफेयर: खूबसूरत चेहरों के पीछे की चाल, ऐसे फंसाए जा रहे हैं अमेरिका के आईटी एक्सपर्ट्स

एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन और रूस खूबसूरत महिला जासूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिलिकॉन वैली के प्रोफेशनल्स को फंसा कर अमेरिका के टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स हासिल किए जा सकें. यह तरीका 'सेक्स वॉरफेयर' के नाम से जाना जा रहा है.

Advertisement
X
चीन और रूस खूबसूरत जासूसों से अमेरिकी टेक सीक्रेट्स चुराने की कोशिश में हैं (सांकेतिक तस्वीर-AI)
चीन और रूस खूबसूरत जासूसों से अमेरिकी टेक सीक्रेट्स चुराने की कोशिश में हैं (सांकेतिक तस्वीर-AI)

दुनिया के सबसे ताकतवर देश वही हैं, जो तकनीक में आगे हैं और इनोवेशन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं. इसी रेस में चीन, अमेरिका और रूस एक-दूसरे से आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वे किसी भी हद तक जा रहे हैं, और इसी खींचतान के बीच अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई में एक नया शब्द जुड़ गया है-सेक्स वॉरफेयर

 'सेक्स वॉरफेयर' के क्या है मायने

अमेरिकी इंटेलिजेंस विशेषज्ञों का दावा है कि चीन और रूस अब खूबसूरत महिला जासूसों के जरिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी को नाम दिया गया है सेक्स वॉरफेयर.अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक,  पामिर कंसल्टिंग के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर जेम्स मल्वेनन ने द टाइम्स को बताया कि वह हाल ही में विदेशी महिलाओं के निशाने पर थे.

सम्बंधित ख़बरें

Coca cola
कोका कोला मार्केट से वापस क्यों मंगवा रही है स्प्राइट, डाइट कोक के कैन? 
switzerland-where-being-poor-is-a-luxury-unique-story
दुनिया का ऐसा देश, जहां गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलता! 
प्रीति एयर इंडिया फ्लाइट की एयर होस्टेस हैं. (Photo: Air India)
प्रीति तुम जहां भी हो...अचानक इंटरनेट पर एयर होस्टेस प्रीति को खोजने लगे लोग, Video Viral 
कमेंट सेक्शन में लोग एयर इंडिया से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. (Photo: Instagram\@ mahinergy)
'मराठी तो बोलनी पड़ेगी, मुंबई उतर तब बताती हूं...',फ्लाइट में शख्स से भिड़ी महिला, देखें Video 
ऑफिस में महिला ने बन ठन चली देखा गाने पर डांस किया है. (Photo: Instagram\@sharma__ji_ki_beti)
ऑफिस पार्टी में महिला का जबरदस्त डांस वायरल, लोग बोले- दीदी आप तो कमाल हो 

उन्होंने कहा कि मुझे हाल ही में कई लिंक्डइन रिक्वेस्ट मिली हैं, जो सब एक जैसे प्रोफाइल से थीं आकर्षक, युवा चीनी महिलाएं और यह सिलसिला हाल के दिनों में काफी बढ़ गया है. पामिर कंसल्टिंग अमेरिकी कंपनियों को चीन में निवेश से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करती है.

‘हनी ट्रैप’ का हाई-टेक रूप

मल्वेनन ने बताया कि हाल ही में वर्जीनिया में हुए एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दो खूबसूरत चीनी महिलाएं पहुंचीं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगीं. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें एंट्री नहीं दी, लेकिन उनके पास कार्यक्रम से जुड़ी सारी जानकारी थी.उनका कहना है कि यह 'हनी ट्रैप' रणनीति अब अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है.हमारे कानून और संस्कृति हमें इस तरह की जासूसी से रोकते हैं, लेकिन हमारे विरोधी इसका खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही उन्हें ‘सेक्स वॉरफेयर’ में बढ़त देता है.

Advertisement


रिपोर्ट के अनुसार, कुछ महिला जासूस सिर्फ फ्लर्ट तक सीमित नहीं रहतीं. वे अमेरिकी नागरिकों से शादी कर लेती हैं और परिवार बसाकर सालों तक संवेदनशील जानकारी जुटाती रहती हैं।

एक पूर्व काउंटर-इंटेलिजेंस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक खूबसूरत रूसी महिला का केस देखा, जो एक अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी में काम करती थी और अपने अमेरिकी सहकर्मी से शादी कर चुकी थी. जांच में सामने आया कि वह पहले 'रशियन सॉफ्ट-पावर स्कूल' से जुड़ी थी और दस साल बाद 'क्रिप्टो एक्सपर्ट' बनकर अमेरिका लौटी.

कॉरपोरेट जासूसी का नया चेहरा

द टाइम्स से बात करने वाले काउंटरइंटेलिजेंस विशेषज्ञों ने बताया कि 'हनी ट्रैप' सिर्फ एक तरीका है. चीन और रूस अब अमेरिकी स्टार्टअप्स के लिए नकली 'इनोवेशन प्रतियोगिताएं' आयोजित कर रहे हैं ताकि बिजनेस प्लान और डेटा चोरी किया जा सके.

इतना ही नहीं, अब जासूस हमेशा प्रशिक्षित एजेंट नहीं होते,बल्कि आम नागरिक, प्रोफेसर, बिजनेसमैन और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स को भी इस मिशन में शामिल किया जा रहा है. मेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक, यह जासूसी अब सिर्फ डेटा की नहीं, बल्कि भरोसे और आकर्षण की जंग बन चुकी है.एक ऐसी 'सेक्स वॉरफेयर', जो दिल जीतकर दिमाग चुराने का काम करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement