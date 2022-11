'India को हराए, जिम्बाब्वे वाले से शादी करूंगी', PAK एक्ट्रेस हुई ट्रोल

T20 World Cup 2022 में पाकिस्तान की हालत पतली है. उसके सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह भी कठिन है. इस बीच अपने विवादित ट्वीट्स से चर्चा में आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले अगले मैच को लेकर टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा कि अगर अगले मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया तो वो जिम्बाब्वे के किसी लड़के से शादी करेंगी. उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया. एक यूजर ने कमेंट किया- फिर तो मुझे दुख होगा, क्योंकि आपकी शादी नहीं होने वाली.

सेहर शिनवारी ने अपने ट्वीट में लिखा था- 'मैं जिम्बाब्वे के लड़के से शादी कर लूंगी, अगर उनकी टीम चमत्कारिक ढंग से भारत को अगले मैच में हरा दे.'

I'll marry a Zimbabwean guy, if their team miraculously beats India in next match 🙂 — Sehar Shinwari (@SeharShinwari) November 3, 2022

बता दें कि रविवार (6 नवंबर) को भारत और जिम्बाब्वे की टीमें आमने-सामने होंगी. इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में है. भारत ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को हराया था. इस हार के बाद से ही पाकिस्तानी फैंस बौखलाए हुए हैं. वो लगातार टीम इंडिया के खिलाफ अनाप-शनाप बोल रहे हैं.

भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मैच के दौरान भी सेहर शिनवारी लगातार ट्वीट कर रही थीं और कामना कर रही थीं कि भारतीय टीम मैच हार जाए. लेकिन भारत ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दे दी.

then I feel sorry for you how will you live your whole life alone — Mujahid Akhtar (@AkhtarMujahid) November 3, 2022

ऐसे में एक अन्य यूजर ने सेहर को उनका पुराना ट्वीट दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश को हराता है तो वो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देंगी. सेहर को पाकिस्तानियों ने भी ट्रोल किया.

U were supposed to delete ur twitter account if India beats Bangladesh — Suresh Kumar (@SureshK77282053) November 3, 2022

but the thing is will any Zimbabwean guy marry to you? ... lmao 🤣 — Mohsin Sajad (@iammohsinsajad) November 3, 2022

Pahle south Africa se to jeet jao phir mungeri lal ke hasin sapna dekhna😂 — Abutalha (@Team_Talha) November 3, 2022

He is super excited after seeing your tweet. pic.twitter.com/BuMPlimXVz — OptionTrader (@OptionT02594842) November 3, 2022

Why will he marry you? Coz you guys lost all matches? 😂😂 — aree_shuklajii (@th_Anonymouse) November 3, 2022

रफकत नाम के यूजर ने लिखा- अगर जिम्बाब्वे वाला आपसे शादी के लिए इनकार कर दे तो. वहीं, मुनीर ने लिखा- क्या कोई जिम्बाब्वे का लड़का भी आप से शादी करना चाहता है? असल में सवाल तो ये है. आदर्श नाम के यूजर ने कमेंट किया- मैडम सपने वहीं देखो जो पूरे हो.