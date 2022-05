'सबसे बुरे अनुभव में बदला Ola कैब बुकिंग, बीच हाईवे पर कार से किया बाहर', शख्स का आरोप

एक शख्स का ट्वीट वायरल हो गया है जिसमें उसने ओला कैब को लेकर बुरे अनुभव का जिक्र किया है. इस शख्‍स ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि बीच रास्‍ते में ओला कैब बदमाशों ने रोक ली.

बदमाशों ने उनके परिवार को कैब से उतरने के लिए कहा. ओला कैब्‍स ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले में माफी मांगी है. ट्विटर यूजर विकास गौड़ा ने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बयां की है. उन्‍होंने कई ट्वीट किए है.

विकास ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'ओला कैब्‍स बुक करने से हर हाल में बचें. मैंने एक आउटस्‍टेशन ट्रिप बुक की थी. करीब डेढ़ घंटे की ट्रिप के बाद कुछ बदमाश दोपहिया वाहन पर आते हैं और कार रोक लेते हैं. ये बदमाश (कलेक्‍शन एजेंट) ड्राइवर को धमकाते हैं और उससे बाकी की किश्‍त देने के लिए कहते हैं. किश्‍त न देने पर गाड़ी को जब्‍त करने की धमकी देते हैं, वे मेरे परिवार को भी कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं.' विकास ने इस घटना को सबसे बुरा अनुभव करार दिया.

After putting me on hold multiple times and multiple people asking me to narrate the whole incident, their only solution is "Sir, you can cancel the ride and book a fresh one on your own. Because this is an outstation booking, we won't be able to help you any further"

*WARNING. AVOID @Olacabs AT ALL COST* Had one of the worst, traumatising experiences today. Had booked an outstation trip with @moon_natz and her parents to travel back to Mysore. An hour and a half into the trip some rowdies come in their two wheelers and create a blockade..

विकास ने आगे बताया कि इस दौरान वह लगातार ओला की इमरजेंसी टीम से बात कर रहे थे. लेकिन, कई लोगों से बात करने के बावजूद कोई भी उन्‍हें संतोषजनक उत्‍तर नहीं दे रहा था. विकास के मुताबिक, ओला की तरफ से भी जिसने भी उनसे बात की वो यही बता रहे थे कि ये 'आउटस्‍टेशन बुकिंग' है. ऐसे में आप कोई नई बुकिंग कर लें और हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे.

ओला की इमरजेंसी सर्विस पर उठाये सवाल...

इसके बाद उनके पास फिर से ओला की तरफ से कॉल आई, लेकिन उन्‍हें कोई संतोषजनक उत्‍तर नहीं मिल पाया. विकास ने अपने ट्वीट में ये भी सवाल उठाया कि अगर ये घटना रात में हुई होती और कोई एक ही शख्‍स ट्रैवल कर रहा होता, तो क्‍या होता?

विकास ने अपने ट्वीट में ओला की इमरजेंसी सर्विस पर भी सवाल उठाया. साथ ही 'एडिशनल डिस्‍टेंस फेयर' वसूलने की आलोचना की. कंपनी द्वारा भेजे गए बिल का स्‍क्रीनशॉट उन्‍होंने शेयर किया.

हालांकि, ओला ने इसके बाद विकास और उनके परिवार से माफी मांगी.

We hope you and your family reached home safely. We understand how upsetting this is and want to make sure this is taken care of. Since you've already shared the required details, the relevant team will reach out to you with assistance without any further delay.

वहीं कई अन्य यूजर्स ने भी ओला के इस रवैये पर सवाल उठाए. कई यूजर्स ने कहा कि उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं. कुछ यूजर्स ने तो ओला द्वारा ज्‍यादा पैसे वसूलने की शिकायत भी की.

Sorry to hear about your bad experience. For outstation trips I would suggest to always use a reliable local taxi operator, referred through online Google reviews or a local source. I do this everytime and it's pretty bullet proof. — Nisha Sampath (@geekafterglow) May 16, 2022

Few years back, i had booked ola outstation to travel from Chennai airport to Tirupati. As the taxi was about to reach the state border, the driver told he hasn't got permit to operate in Andhra Pradesh and he would have to take a detour to the RTO to get the same. ... — Khrome 🇮🇳 (@5CR00G3_MCDUCK) May 16, 2022

Similar situation I had experienced with @Olacabs for outstation trip two weeks back. And after multiple calls, I got no solution and decided to uninstall OLA app. @Olacabs is looting without any rule and regulations and are not safe to travel. Should be banned completely. May 18, 2022