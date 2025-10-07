कपड़े धोने गई महिला को नदी से खींच ले गया मगरमच्छ, कैमरे में कैद हुई घटना

ओडिशा के जाजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 57 साल की महिला को सोमवार दोपहर खरस्रोता नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने खींच लिया. इस भयावह घटना के बाद महिला का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा बिंझरपुर थाना क्षेत्र के कांतिया गांव में हुआ. लापता महिला की पहचान सौदामिनी महाला के रूप में की गई है. वह सोमवार दोपहर लगभग चार बजे नदी में नहा रही थीं, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बहाव की तेज धारा में खींच ले गया.

गांववालों ने की बचाने की कोशिश, मगर नाकाम

घटना के वक्त नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा, तो वे तुरंत महिला की मदद के लिए दौड़े. उन्होंने मगरमच्छ को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह तब तक सौदामिनी को नदी की गहराई में खींच चुका था. ग्रामीणों के तमाम प्रयासों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका.

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

इस दर्दनाक घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मगरमच्छ महिला को नदी में खींच ले जाता है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान रह गए और प्रशासन से इलाके में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

Advertisement

प्रशासन ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और नदी में खोजबीन शुरू की। अधिकारियों के मुताबिक, महिला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है.

आंखों देखा हाल सुनाते हुए गवाह ने कहा

घटना के प्रत्यक्षदर्शी नबा किशोर महाला ने बताया कि जब हमने देखा कि मगरमच्छ महिला को नदी की ओर खींच रहा है, तो हम तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़े, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं. सबकुछ कुछ ही पलों में खत्म हो गया.



---- समाप्त ----