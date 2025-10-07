scorecardresearch
 

कपड़े धोने गई महिला को नदी से खींच ले गया मगरमच्छ, कैमरे में कैद हुई घटना

खरस्रोता नदी के किनारे बसे कांतिया गांव में सोमवार दोपहर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक मगरमच्छ अचानक नदी से बाहर निकलकर एक महिला पर टूट पड़ा.

यह हादसा बिंझरपुर थाना क्षेत्र के कांतिया गांव में हुआ:( सांकेतिक तस्वीर-Pexel-Pixabay)
ओडिशा के जाजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 57 साल की महिला को सोमवार दोपहर खरस्रोता नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने खींच लिया. इस भयावह घटना के बाद महिला का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा बिंझरपुर थाना क्षेत्र के कांतिया गांव में हुआ. लापता महिला की पहचान सौदामिनी महाला के रूप में की गई है. वह सोमवार दोपहर लगभग चार बजे नदी में नहा रही थीं, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बहाव की तेज धारा में खींच ले गया.

गांववालों ने की बचाने की कोशिश, मगर नाकाम

घटना के वक्त नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा, तो वे तुरंत महिला की मदद के लिए दौड़े. उन्होंने मगरमच्छ को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह तब तक सौदामिनी को नदी की गहराई में खींच चुका था. ग्रामीणों के तमाम प्रयासों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका.

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

इस दर्दनाक घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मगरमच्छ महिला को नदी में खींच ले जाता है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान रह गए और प्रशासन से इलाके में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और नदी में खोजबीन शुरू की। अधिकारियों के मुताबिक, महिला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है.

आंखों देखा हाल सुनाते हुए गवाह ने कहा
घटना के प्रत्यक्षदर्शी नबा किशोर महाला ने बताया कि जब हमने देखा कि मगरमच्छ महिला को नदी की ओर खींच रहा है, तो हम तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़े, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं. सबकुछ कुछ ही पलों में खत्म हो गया.
 

