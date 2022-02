बकरी के माथे पर थी आंख, 'राक्षस' समझ डरकर कांपने लगा मालिक!

Goat Born With Eyes On Forehead: एक पशुपालक के घर अजीबोगरीब बकरी का जन्म हुआ. बकरी की आंख उसके माथे पर उगी हुई थी. ये देखकर पशुपालक समेत आसपास के लोग भी हैरान रहे गए. 25 साल से जानवर पालने का काम कर रहे शख्स ने कहा कि उसने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना तुर्की के किलिस प्रांत स्थित Gokmusa गांव के 40 वर्षीय पशुपालक अहमद कर्ताल (Ahmet Kartal) के यहां हुई. हाल ही में कर्ताल के घर एक म्यूटेंट बकरी (Mutant Goat) ने जन्म लिया. दिलचस्प बात ये है कि बकरी के एक ही आंख थी, वो भी माथे पर. बकरी के माथे पर उगी इस आंख को लोग साइक्लॉप्स आंख (Cyclops Eyes) बता रहे हैं.

अजीबोगरीब बकरी को देख डरा मालिक!

अहमद कर्ताल ने बताया कि जब वो पहली बार बकरी को देखने पहुंचा तो डर के मारे कांप गया. उसने चुपके से बकरी की एक फोटो ली और वहां से निकल गया. जब उसने लोगों को ये तस्वीर दिखाई आसपास के लोगों का मजमा लग गया. माथे पर आंख लिए पैदा हुई बकरी को देखकर हर कोई हैरान था.

