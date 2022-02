श्वेता को डेट पर ले गया बेटा तो पिता ने Paytm कर दिए पैसे, Video वायरल

Paytm-Valentine's Week 2022: फरवरी में आने वाला वैलेंटाइन वीक हर कपल के लिए खास महत्व रखता है. ऐसे में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) कंपनी Paytm ने अपना एक एड वीडियो (Ad Video) रिलीज किया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो को अबतक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों यूजर्स ने इस पर तरह-तरह के कमेंट्स भी किए हैं. तो आइए जानते हैं आखिर क्या खास है Valentine's Week पर रिलीज किए गए Paytm के इस वीडियो में....

दरअसल, Paytm ने Valentine's Week के पहले दिन यानी 7 फरवरी को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'दिल के अकाउंट से, Paytm करो.' 3 मिनट 17 सेकेंड के इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे Paytm के जरिए Online Payment कर चीजें आसान की जा सकती हैं.

Dil ke account se, Paytm karo ❤️ pic.twitter.com/q76slJzZQw — Paytm (@Paytm) February 7, 2022

Paytm ने बढ़ाई कपल की लव स्टोरी!

Paytm के इस वीडियो को एक कपल पर फोकस कर बनाया गया है, जिसमें एक के बाद एक तमाम लोग कपल को Paytm से पेमेंट कर उनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के शुरू में युवक को उसके पैरेंट्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के पैसे देते हुए दिखाई देते हैं. हजारों यूजर्स ने वीडियो पर रिएक्ट किया है.

Such a beautiful ad.. ❤️

But, I wonder where such families, friends and neighbourhood exist... — M2 🇮🇳 (@dev_M2) February 7, 2022

यूजर्स ने किया रिएक्ट

Valentine's Week पर रिलीज किए गए Paytm के इस वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी को ये वीडियो बेहद दिलचस्प लगा तो किसी को बनावटी. एक यूजर ने लिखा- वीडियो में Creativity और Emitional टच है तो एक अन्य यूजर ने लिखा- 'कौन से घर में पैरेंट्स अपने बच्चों को गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के पैसे देते हैं?'

Creativity and emitional touch by @Paytm

I wish this could happen in reality. But you won hearts of many with this Ad. 👏👏👏🙂🙂🙂 https://t.co/Nc6NJfxz0E — PRACHI RATHI (@Prachirathi268) February 7, 2022

एक यूजर ने इसे ड्रीम वर्ल्ड का एड वीडियो बता दिया तो एक ने कहा- 'कहां, किस फैमिली में ऐसा होता है'? एक यूजर ने कहा- 'अगर मैं घरवालों से डेट पर जाने के पैसे मांग लूं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे. मारेंगे अलग'

Ase koun se parents hai jo apne bacho ko encouragement karte yeh sab ke liye, Ager mujhe dekh le ladki ke sath maare alag or bejati or kare dusaro ke samane 😂😅💯💯

Aapko kya lagta hai??@Paytm @PaytmTickets https://t.co/abnYDutE3X — Vishal pankaj (@vishalpankajj) February 7, 2022

Bhae bahut dukh ho raha video dekh ke. Mera baap ghar se nikal de mai date pe le jane ka bholu toh. https://t.co/baCTZhi6vk — CA Ra_Bies 2.0 Jr. (@Ra_BiesJr) February 7, 2022

Yaha rishtedar udhari wapas karne me bhi phat k flower ho jaate hai Paytm to door ki baat hai https://t.co/GSUsGmhkdM — lazy panda (@sarya142) February 7, 2022

In parallel universe parents, friends & even strangers around him paytm him for his date night 😅. BTW Cute Ad 😍❤️ https://t.co/iEtxsbXZNT — surendar(சுரேந்தர்) (@surayviru73) February 7, 2022

Kahan,kis family mein, kis society mein hota hai aisa.😆😆 https://t.co/x4zh1rZcm1 — Abdullah_07 (@abdhere_07) February 7, 2022

Dear @Paytm

koi sense hai iss baat ki ?



I don't know which parents give money to take girlfriend for date. https://t.co/9TUqYPAQAC February 7, 2022

Ye ka mazak bana diya hai

Ye kon sa Dream world ka story le aya bhi jo jo dikhaya hai nh uska sab ulta hota hai real world mai 😂 dost mari dating ke liya paisa dega 😂😂 what a joke 10 rupee paytm koi nahi karta yaha jo iss larke ko jante tak wo bhi paytm kr raha he — Sourav Sil (@IamSouravSil) February 7, 2022

After watching this video, I really think that I deserve a much better parents, sister, cousins, friends, society, teachers and strangers as well. 😭😭💔💔 https://t.co/KCKnx033hO — D!VY (@DivySly) February 7, 2022

कुछ यूजर्स ने कहा एड तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. कई ने तो ये तक कह दिया कम से कम सिंगल्स के लिए तो ये एड बिल्कुल नहीं है.

इस वीडियो के बैकग्राउंड में ये सुरीला गाना भी सुनाई देता है जिसके बोल यूं है

Armaanon ke sikke

pocket mein bhare

Hum chale hain

Aur doston se

thodi dhoop udhar liye

Hum chale hain

Mere khayalon ne jiya yeh pal

Kayi baar hai

Yeh raunake

tere hone se hain

Khoye tum ho

aur khoye hum hain

Waqt se thode pal chura ke

hum ruke

Pehle se hum thode kareeb hain

Aur Dil ye mera thoda ameer hai

Armaanon ke sikke

pocket mein bhare

Hum chale hain

Aur doston se

thodi dhoop udhar liye

Hum chale hain

Khoye tum ho

aur Khoye hum hain

Pehle se hum thode kareeb hain

Aur Dil ye mera thoda ameer hai

Hai guzarish meri chaand se

Do pal zara tu teher toh le

Pehle se hum thode kareeb hain

Aur Dil ye mera thoda ameer hai

और पढ़ें