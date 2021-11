मां का दूध अचानक हो गया गुलाबी, हैरान महिला ने शेयर किया वीडियो

पहली बार मां बनी एक महिला उस वक्त हैरान और परेशान हो गई जब उसका दूध 'मिल्कशेक की तरह' गुलाबी हो गया. महिला इस वजह से अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी डरने लगी.

जो जॉनसन ओवरबी नाम की महिला को अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए लगभग छह सप्ताह का समय बीता था जिसके बाद उसने एक दिन अपने दूध में बदलाव देखा.

वायरल हो रहे वीडियो में महिला ने बताया, "किसी ने भी मुझे यह नहीं बताया था कि जब भी मेरा बच्चा होगा और मैं उसे स्तनपान कराउंगी तो मेरा दूध कई रंगों में आएगा. वायरल हो रहे इस वीडियो को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.''

महिला ने वीडियो में दो थैली दिखाई जिसमें एक में उसका सफेद दूध और दूसरे में गुलाबी रंग का दूध था जिसे वो स्ट्रॉबेरी दूध बता रही थी. महिला ने थैली दिखाते हुए कहा आप इस रंग की अपेक्षा करेंगे, है ना?"



हालांकि, जब उसने लोगों से पूछा कि दूध का रंग गुलाबी क्यों है? तो इस पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि दूध में उसके शरीर की खून की मात्रा आने की वजह से गुलाबी रंग हो गया. हालांकि, लोगों ने कहा कि बच्चा इसे पी सकता है.

