'मकान मालिक को था हॉट गर्ल फोबिया', मॉडल को घर से निकाला!

एक एडल्ट मॉडल ने दावा किया कि 'बहुत हॉट' होने के कारण उसे किराये के घर से निकाल दिया गया. इस ब्राजीली मॉडल का नाम सूज़ी कॉर्टेज़ (Suzy Cortez) है. 31 साल की कॉर्टेज़ का कहना है कि उन्होंने 75 हजार रुपये खर्च कर Airbnb रेंटल साइट से एक अपार्टमेंट बुक किया था. लेकिन 'हॉट गर्ल फोबिया' से ग्रसित एक 'पूर्वाग्रही' होस्ट ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया.

ब्राजीलियाई मॉडल ने जनवरी में वो अपार्टमेंट लिया था ताकि वह São Paulo शहर में अपने परिवार से मिल सके. हालांकि, इस अपार्टमेंट में वह 48 घंटे भी नहीं रह सकीं. सूज़ी कॉर्टेज़ ने आरोप लगाया कि अपार्टमेंट के मेल होस्ट ने उसे ना सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उसका सामान भी कूड़ेदान में फेंक दिया. कॉर्टेज़ कहती हैं कि अब वो Airbnb पर मुकदमा करेंगी.

सूज़ी कॉर्टेज़ ने Jam Press को बताया- 'यह अब तक का सबसे बड़ा पूर्वाग्रह और दुःस्वप्न है. मैं बेहद शर्मिंदा और मनोवैज्ञानिक रूप से हिल गई हूं. अपने माता-पिता को देखने की मेरी ये यात्रा एक डरावनी फिल्म में बदल गई.'

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, अपार्टमेंट को किराये पर देने वाले (होस्ट) ने कॉर्टेज़ के कपड़ों को लेकर शिकायत की थी. विशेष रूप से, Workout Leggings को लेकर. उसने कॉर्टेज़ से दूसरे दिन ही बुकिंग तुरंत रद्द करने के लिए कह दिया.

Playboy model claims she was kicked out of Airbnb for being too hot https://t.co/QJtS2piqT3 pic.twitter.com/1kUbxugY2p