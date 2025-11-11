व्यूज के चक्कर में शख्स ने कर दी खतरनाक हरकत, जलते तवे पर बैठकर बनाई रील, Video

सोशल मीडिया आज के दौर में लोगों के लिए अपनी पहचान दिखाने का सबसे आसान जरिया बन चुका है. लेकिन अब ये पहचान की चाह कई बार खतरे की हद तक पहुंच चुकी है. आज के दौर में व्यूज और फॉलोअर्स के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं .कोई खुद को खतरे में डालता है, तो कोई ऐसे स्टंट करता है जिसमें जान जाने का डर हो.

रील्स और वायरल वीडियो की इस दौड़ में अजीबो-गरीब ट्रेंड रोज सामने आ रहे हैं, और यही सनक अब लोगों को सोशल मीडिया का दीवाना बना चुकी है.

इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वीडियो में एक शख्स हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ के टाइटल सॉन्ग पर रील बना रहा है. अब तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे-जैसे कैमरा आगे बढ़ता है, सामने आता है कुछ ऐसा जो होश उड़ा देता है.

वीडियो में यह शख्स जलते हुए चूल्हे के तवे पर बैठा हुआ दिखाई देता है! हां, सचमुच जलते तवे पर. उसके आसपास धुआं और आग की लपटें साफ दिखती हैं, लेकिन वह आराम से कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है.मानो कुछ हुआ ही न हो. हैरानी की बात यह है कि उसे आग का कोई असर होता भी नहीं दिखता.

'कंटेट ऐसा बनाओ कि कोई कॉपी ही नहीं कर पाए'

लोगों ने जब यह वीडियो देखा, तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि ये वायरल होने का नहीं, जलने का शौक है! वहीं किसी ने कहा कंटेट ऐसा बनाओ कि कोई कॉपी ही नहीं कर पाए.

दूसरे यूजर ने कहा कि अब व्यूज के लिए लोग कुछ भी करेंगे, कल को आग में कूदने वाले दिखेंगे.वहीं कुछ लोगों ने इसे ओवरएक्टिंग बताया. वहीं किसी ने AI जेनरेट वीडियो बताया

हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि वीडियो असल में शूट किया गया था या एडिट किया गया ट्रिक शॉट था, लेकिन इतना तय है कि इस तरह के स्टंट सोशल मीडिया की अंधी दीवानगी और दिखावे की होड़ को बयां करते हैं.



