मुंह में सिगरेट, हाथ में रॉकेट... और दे दनादन फायर! VIDEO शेयर कर IFS अफसर बोले- नासा का फाउंडर

दीपावली के माहौल के बीच पटाखों से जुड़ा एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स सिगरेट से रॉकेट में आग लगाकर उन्हें फोड़ता दिख रहा है. शख्स के इस खतरनाक स्टंट वीडियो को IFS ऑफिसर सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए IFS सुशांत ने इसके कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा- 'नासा के फाउंडर निश्चित रूप से भारत के थे.' इस वीडियो को अब तक 8 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. सैकड़ों लोगों ने इस पर कमेंट भी किए हैं.



रॉकेट छोड़ने का खतरनाक स्टाइल

वायरल वीडियो 2018 का बताया जा रहा है. इसमें एक अधेड़ व्यक्ति नजर आ रहा है. वह सड़क के बीचो-बीच खड़ा है. उसके हाथों में ढेर सारे दिवाली वाले रॉकेट (Diwali Rocket) हैं. उसने मुंह में सिगरेट दबाई है. सिगरेट से ही वह एक-एक कर रॉकेट को जला रहा है और उन्हें हवा में छोड़ रहा है.

उसके हावभाव से ऐसा नजर आ रहा है कि उसे पटाखों से जरा भी डर नहीं लग रहा है. शख्स ने महज 20 सेकेंड में 11 रॉकेट फोड़ दिए. वैसे आपको बता दें कि पटाखे जलाने में सावधानी बरतना जरुरी है. हम आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे.

यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

IFS द्वारा शेयर किए इस वीडियो पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा- एलन मस्क क्या आपका Space X ये कर पाएगा. दूसरे ने लिखा- ओरिजनल रॉकेट मैन. एक अन्य शख्स ने लिखा- इनको ISRO भेजो.

The original Rocket man. https://t.co/h3IpPQzn20 — Wayne Reid (@Jawonder) October 21, 2022

Wat a style !



Rajini Style https://t.co/4HQtWYysIe — SKM (@AutomationEng07) October 21, 2022

इनको ISRO मे रखो 😋 — RT (@rajatan27) October 21, 2022

अब NASA वाले इस पर Research krenge🤣🤣 — 𝐀𝐍𝐉𝐀𝐍𝐄𝐘𝐀 (@anjanikumar41) October 21, 2022

दादा जी का इन दिनों ऐसा हाल है तो यंग एज में धमाके ही करते होंगे — Vijay kumar🇮🇳 (@vijaykumar1305) October 21, 2022

No need of Rocket launchers....give this man a position.. — observer 11 (@observer1116) October 21, 2022

एक अन्य यूजर ने कहा- रजनी स्टाइल. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा- कहीं रॉकेट के साथ ये खुद भी ना उड़ जाए. कुछ यूजर्स ने शख्स को ऐसे स्टंट ना करने की हिदायत दी. जबकि कुछ लोगों ने सावधानी बरतने की सलाह दी.