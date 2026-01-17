मंत्र से फुटबॉल मैच जिताने का वादा... तांत्रिक ने फैंस से वसूले 36 लाख! हार गई टीम

अफ्रिका के माली से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. खुद को ईश्वर से बात कर सकने वाला बताकर एक तांत्रिक ने कुछ लोगों से अच्छी खासी रकम उगाह ली. एक फुटबॉल टीम के प्रशंसकों को यह भरोसा दिलाया कि वह अपने मंत्र से मैच में उनकी टीम को जीत दिलवा सकता है. जब मैच खत्म हुआ तो रिजल्ट कुछ और ही आया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, माली को अफ्रीकी कप जीतने में मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बदले 30,000 पाउंड (करीबन 36 लाख रुपये) लेने वाले तांत्रिक को हार के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

आध्यात्मिक गुरु ने दावा किया कि भगवान ने उसे फुटबॉल टूर्नामेंट में माली को जीत दिलाने की शक्ति दी है. वह अपने मंत्र से माली की टीम को मैच में जीत हासिल करने में मदद कर सकता है. ऐसा करके उसने टीम के फैंस से करीब 30 हजार पाउंड तक की रकम उगाह ली. टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया.

मंत्र की शक्ति से मैच जीताने की बात कही थी

इस स्वघोषित आध्यात्मिक गुरु ने माली के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीतने का वादा करके भोले -भाले प्रशंसकों से 30,000 पाउंड वसूल लिया था. फिर टीम क्वार्टर फाइनल में हार गई. इस शख्स का नाम करामोगो सिनायोको है. उसने समर्थकों से नकद पैसे की मांग की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपनी शक्तियों और मंत्रों का इस्तेमाल करके उन्हें जीत दिलाएगा.

इस शख्स की पहचान एक तांत्रिक के रूप में है और वह खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता है. इस व्यक्ति के दावों को तब विश्वसनीयता मिली जब उसने कहा कि भगवान ने उसे बताया था कि माली अंतिम 16 में ट्यूनीशिया को हरा देगा. उन्होंने कहा कि पूरा पड़ोस मुझे बधाई देने के लिए मेरे घर आया था, शहर भर से लोग मुझे देखने आए थे.

इसके बाद सिनायोको ने क्वार्टर फाइनल में टीम की सफलता को दोहराने का संकल्प लिया. हालांकि, जब माली सेनेगल से 1-0 से हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो प्रशंसकों की भक्ति क्रोध में बदल गई. अंतिम सीटी बजते ही, भारी भीड़ राजधानी बामाको में सिनायोको के घर पर उमड़ पड़ी.

प्रशंसकों ने की घर में तोड़फोड़

लगभग सौ प्रशंसकों को उसके घर पर पत्थर फेंकते हुए रिकॉर्ड किया गया और कहा जाता है कि उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ की. पुलिस को मौके पर बुलाया गया और उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. खबरों के मुताबिक, साइबर अपराध विशेषज्ञ अधिकारी "धोखाधड़ी" के आरोप में मामले की जांच कर रहे हैं.

गिरफ्तारी के बाद एक बयान में सिनायोको ने कहा कि क्या मैं भगवान हूं? मैं भगवान नहीं हूं. जब मैंने अपना काम किया और हमने ट्यूनीशिया को हराया, तो पूरा मोहल्ला मेरे घर पर जश्न मनाने आया था. शहर भर से लोग मुझसे मिलने आए. अब जब हम सेनेगल से हार गए हैं, तो मुझ पर हमले हो रहे हैं और मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है.

मैंने अपना आध्यात्मिक कार्य किया, लेकिन ईश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया. मैं ईश्वर नहीं हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया और ईश्वर की इच्छा कुछ और थी. उसके एक मित्र ने बताया कि सिनायोको एक पूर्व राजनीतिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने रातोंरात खुद को आध्यात्मिक गुरु घोषित कर लिया और खूब धन कमाया. वह पहले से ही काला जादू से जुड़ा था.

