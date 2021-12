बंदरों ने 80 पिल्लों को मार दिया! सोशल मीडिया पर Monkey Vs Dog हुआ ट्रेंड

ट्विटर पर बंदरों और कुत्तों के 'गैंगवार' को लेकर #monkeyVsDog काफी ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, हाल ही में महाराष्ट्र के बीड से बंदरों और कुत्तों के बीच 'गैंगवार' की खबर सामने आई थी जिसमें अब तक 70-80 कुत्तों की मौत हो चुकी है.

गांव वालों का कहना है कि कुत्ते ने बंदर के बच्चों को मार दिया था. तभी से इनके बीच लड़ाई शुरू हुई. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन माह में बंदरों ने कई कुत्ते के बच्चों को मार दिया है. कुत्तों और बंदरों के बीच हुए झगड़े से पूरे गांव में दहशत है.

बंदर और कुत्तों के बीच हो रहे इस गैंगवार के बाद से पूरे ट्विटर पर लोग काफी फनी मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. तो कई लोग इस पर मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. ऐसे ही कुछ मजेदार वायरल मीम्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं.

