पार्क में खोया फोन, अजनबी ने लौटाया… रेडिट पर वायरल हुई ईमानदारी की कहानी

रेडिट पर वायरल हुई एक सच्ची घटना ने दिखा दिया कि ईमानदारी आज भी जिंदा है. एक यूजर ने अपने पिता का फोन खोने और लौटने की कहानी साझा की, जिसने साबित कर दिया कि छोटी-सी ईमानदारी भी इंसानियत में बड़ा भरोसा जगा सकती है.

रेडिट पर वायरल हुई ईमानदारी की कहानी (Photo-Pexel)
सोशल मीडिया पर अक्सर अलग-अलग तरह की कहानियां वायरल होती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत पर भरोसा फिर से जगा दिया. रेडिट पर एक यूजर ने अपने पिता का मोबाइल फोन खोने और फिर लौट आने की कहानी शेयर की. यह वाकया साबित करता है कि छोटी-सी ईमानदारी भी बड़े मायने रख सकती है.

पार्क में खोया पिता का फोन

रेडिट यूजर ने लिखा कि उनके पिता का फोन पार्क में गिर गया था. उन्होंने बार-बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन तुरंत स्विच ऑफ कर दिया गया. इससे उन्हें लगा कि जिसने फोन उठाया है, उसका इरादा इसे लौटाने का नहीं है. मजबूरी में उन्होंने सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश भेज दिया. थोड़ी देर बाद उन्हें दिखाई दिया कि संदेश पर ब्लू टिक लग चुके हैं.

लौट आया फोन, बोली दिल छू लेने वाली बात

यूजर ने व्हाट्सएप कॉल करने की कोशिश की और कई प्रयासों के बाद कॉल रिसीव हुआ. सामने वाले ने बताया कि उसके भाई को फोन मिला था और वह इसे घर ले आया था. वह सिम बदलने ही वाला था कि उसने रोककर समझाया कि गलत, गलत ही होता है और आज अगर तुम्हारा है तो कल मेरा भी हो सकता है. यह सुनकर यूजर भावुक हो गए और उन्होंने इनाम देने की जिद की.

ईमानदारी से मिली राहत

यूजर ने आगे लिखा कि यह फोन की कीमत से ज्यादा ईमानदारी की बात थी. उनके पिता के चेहरे पर जो राहत थी, वही सबसे बड़ी खुशी थी. उन्हें लग रहा था कि नया फोन खरीदना बेटे पर बोझ बन जाएगा. लेकिन इस छोटे-से नेक काम ने उनका विश्वास फिर से लौटा दिया

.

रेडिट पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट पर रेडिट यूजर्स ने दिल छू लेने वाली प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने इसे छोटी लेकिन खूबसूरत घटना कहा, तो किसी ने लिखा कि अगर हर कोई ऐसा सोचे तो हम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रह पाएंगे. कुछ ने सुझाव दिया कि हर फोन में ऐसा फीचर जरूर ऑन रखना चाहिए जिससे स्विच ऑफ करने पर भी लॉक लगे. वहीं, कुछ ने इसे इंसानियत पर भरोसा जगाने वाली घटना बताया और दोनों परिवारों को शुभकामनाएं दीं.

छोटी ईमानदारी, बड़ी सीख

यह घटना याद दिलाती है कि ईमानदारी चाहे कितनी भी मामूली क्यों न लगे, उसका असर गहरा और दूरगामी होता है. यही छोटी-छोटी बातें इंसानियत को जिंदा रखती हैं और समाज को बेहतर बनाती हैं.

---- समाप्त ----
