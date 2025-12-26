scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

30 मिनट चली पत्रकार, गिन लिए 50 पान-पीक के धब्बे, लंदन की सड़कों का ये हाल

लंदन के वेम्बली इलाके की सड़कों पर पान और गुटखे से बने ‘भूरे दागों’ को दिखाता एक सोशल मीडिया वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों, कारोबारियों और इंस्टाग्राम यूज़र्स की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

Advertisement
X
इस वीडियो को पत्रकार ब्रूक डेविस ने शेयर किया है (Photo:Insta/brookedaviesjourno)
इस वीडियो को पत्रकार ब्रूक डेविस ने शेयर किया है (Photo:Insta/brookedaviesjourno)

लंदन में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है. इसका असर वहां की संस्कृति, खानपान और त्योहारों में साफ दिखता है, लेकिन कई बार भारत की कुछ बुरी आदतें भी विदेशों तक पहुंच जाती हैं.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी ओर इशारा कर रहा है, जिसमें लंदन के एक इलाके में गुटखा-पान की थूक से बने दाग दिखाए गए हैं.

दरअसल, वेम्बली इलाके से सामने आए इस इंस्टाग्राम वीडियो ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छेड़ दी है. इस वीडियो को पत्रकार ब्रूक डेविस ने शेयर किया है. वीडियो में वह सड़कों, फुटपाथों और दीवारों पर दिखाई दे रहे 'भूरे दाग' दिखाती नजर आती हैं. उनका दावा है कि ये दाग गुटखा और पान थूकने की वजह से बने हैं, जो सार्वजनिक जगहों की सफाई और स्वच्छता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

‘फ्री विल का दिलचस्प इस्तेमाल’

सम्बंधित ख़बरें

who-is-zaima-rahman-why-she-is-in-news-after-tarique-rahman-return
कौन हैं जाइमा, जिनकी चर्चा तारिक रहमान की वापसी के साथ बांग्लादेश में तेज हो गई
Narendra Modi
बॉक्सर ने पूछा- और कैसे हो, PM मोदी बोले - तेरे जैसा ही हूं... रिएक्शन वायरल
american-woman-delhi-air-pollution-home-4-air-purifier-video
दिल्ली की खराब हवा में जीने का फॉर्मूला, अमेरिकी महिला ने वीडियो में बताया तरीका
2026 weekend festivals India
अगले साल रविवार-शनिवार को आएंगे ये फेस्टिवल, मारी जाएंगी इतनी छुट्टियां!
tarique-rahman-returns-bangladesh-after-17-years-travel-pass-reason
वीजा नहीं...इस कागज के सहारे 17 साल बाद बांग्लादेश में कदम रख पाए तारिक रहमान!

वीडियो में ब्रूक डेविस व्यंग्यात्मक लहजे में कहती हैं-क्या आपने लंदन में ये ब्राउन स्टेन्स देखे हैं? मैं आज अपना वक्त इन्हें गिनने में बिता रही हूं.उनका कहना है कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर उन्होंने करीब 50 ऐसे दाग गिने. हैरानी की बात यह रही कि जब वह वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं, उसी दौरान नए दाग भी दिखाई देते रहे.

Advertisement

40 लाख से ज्यादा व्यूज, स्थानीय लोग नाराज

इस वीडियो को ‘लंदन के ब्राउन स्टेन्स पर बात करते हैं’ जैसे कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया, जिसे अब तक 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी भी सामने आई. डेविस के मुताबिक, वेम्बली के कई निवासी और दुकानदार बार-बार सफाई कराने से परेशान हैं. उनका कहना है कि दीवारों और दुकानों के बाहर बने दाग रोज की मुसीबत बन चुके हैं. इसी वजह से कुछ लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यहां तक कि पान पर प्रतिबंध लगाने की बात भी उठी है.

देखें वायरल वीडियो

 

हालांकि, डेविस ने पान के पत्ते बेचने वाले एक दुकानदार से भी बातचीत की. दुकानदार का कहना था कि उसके बहुत कम ग्राहक ही सार्वजनिक जगहों पर पान थूकते हैं और पूरी कम्युनिटी को दोषी ठहराना सही नहीं है. लेकिन दूसरी ओर, इलाके के लोग इसे रोजमर्रा की समस्या बताते हैं और कहते हैं कि इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है.

भारतीय यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर भारतीय सोशल मीडिया यूज़र्स की प्रतिक्रियाएं भी काफी तेज रहीं. कई लोगों ने इसे भारत और भारतीयों की छवि से जोड़ते हुए 'शर्मनाक' बताया. कुछ यूजर्स ने कहा कि विदेशों में ऐसी हरकतें देश की बदनामी कराती हैं. वहीं, कई लोगों ने पान पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए या सख्त सजा दी जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement